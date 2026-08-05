Campesino resultó gravemente herido tras pisar una mina antipersonal en Amalfi, Antioquia

Un campesino de 46 años de edad resultó gravemente herido en su pierna izquierda tras activar una mina antipersonal mientras realizaba labores agrícolas en zona rural del municipio de Amalfi, en el nordeste antioqueño.

Debido a las difíciles condiciones del terreno, el hombre tardó más de tres horas en llegar al casco urbano para recibir atención médica en el Hospital El Carmen y, posteriormente, fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Medellín.

Este hecho encendió nuevamente las alarmas sobre el riesgo de minas antipersonal en el departamento. De acuerdo con las cifras oficiales con corte al 30 de junio de 2026, el Nordeste y el Bajo Cauca se consolidan como las subregiones antioqueñas con mayor exposición a este peligro, siendo este el segundo caso registrado en esa localidad en lo corrido de este año.

A nivel departamental, Antioquia continúa ocupando el primer lugar histórico a nivel nacional con 2.707 víctimas acumuladas.



En el contexto de todo el país, las estadísticas de 2026 registran 54 nuevas víctimas en el sistema de información, una problemática que históricamente ha dejado un saldo de 81% de personas heridas y un 19% de fallecidos lo que equivale a que aproximadamente uno de cada cinco afectados pierde la vida. Asimismo, el panorama nacional histórico muestra que el 59% de las víctimas han pertenecido a la fuerza pública y el 41% restante corresponde a población civil.