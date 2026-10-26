Campesinos del Nordeste antioqueño denuncian bloqueo económico y desabastecimiento de combustible

Mineros y campesinos en el Nordeste de Antioquia denuncian 36 días de bloqueo económico y desabastecimiento de combustible. Piden una caravana humanitaria de manera urgente para poder reanudar sus labores con normalidad.

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño -Cahucopana- denunció que las comunidades campesinas y mineras de la subregión completan 36 días de bloqueo económico y dificultades para acceder a combustible, una situación que estaría afectando el trabajo, el transporte, la producción y el sustento de cientos de familias.

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Las comunidades señalaron que, hasta el momento, no han recibido una respuesta institucional contundente frente a sus necesidades y también expresaron preocupación por la falta de soluciones efectivas para garantizar el abastecimiento de combustible en las estaciones de servicio de al menos cuatro municipios de la zona.

"Son atribuidas al frente Manuel Alzán de la Lisa, Plan del Golfo. 35, 36 días, más o menos, en las cuales no se ha podido ingresar el combustible, donde sostuvo una reunión con las alcaldías, pero, aun así, no ha habido como una respuesta clara por parte de los municipios Remedio, Segovia, Santa Rosa del Sur", señaló un líder de la zona.



Según la denuncia, la escasez no solo dificulta las actividades económicas, sino que compromete las condiciones de vida de las familias campesinas y de quienes se dedican a la minería tradicional, ya que el combustible es fundamental para movilizar personas, transportar productos y mantener las labores cotidianas en estos territorios.

Los representantes comunitarios manifestaron, además, su preocupación por quedar en medio de las confrontaciones y tener que asumir las consecuencias de una situación que, aseguran, afecta sus derechos, su tranquilidad y su permanencia en el territorio.

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Teniendo en cuenta esta situación, los afectados solicitaron la intervención de las autoridades competentes, así como la apertura de espacios de diálogo que permitan encontrar soluciones concretas.

Entre sus principales exigencias se encuentra la habilitación de caravanas humanitarias para facilitar el abastecimiento y atender las necesidades de las comunidades afectadas en el Nordeste antioqueño y en el Sur del departamento de Bolívar.