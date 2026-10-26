Envían a prisión a coronel retirado acusado de abuso y desaparición de dos hermanas en Granada

Enviaron a la cárcel a un coronel en retiro señalado de abusar sexualmente de dos hermanas y desaparecerlas en el municipio de Granada hace más de 20 años. Las víctimas habrían sido llevadas a una vivienda para cometer estos actos, bajo el pretexto de que tenían nexos con un grupo ilegal.

Un nuevo avance judicial se produjo en la investigación por los crímenes cometidos contra dos hermanas en el municipio de Granada, Oriente antioqueño, en febrero de 2003. La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención preventiva en prisión del coronel retirado del Ejército Wilson Humberto Velandia Serrano, señalado de participar presuntamente en una serie de delitos que incluyeron violencia sexual, tortura, homicidio y desaparición forzada.

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Los hechos investigados se remontan a los días 21 y 22 de febrero de ese año, cuando las jóvenes, de 19 y 17 años, habrían sido retenidas por integrantes de una estructura paramilitar en el parque principal de la localidad y llevadas posteriormente a una vivienda.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, el entonces teniente Velandia Serrano, adscrito al Batallón de Artillería número 4 de la Cuarta Brigada, habría llegado al inmueble y agredido sexualmente a la menor de las hermanas. La otra joven también habría sido víctima de distintos actos de violencia.



La investigación señala que ambas fueron golpeadas e intimidadas bajo acusaciones de mantener supuestos vínculos con una organización armada rival. Entre los elementos recopilados por los investigadores figura la hipótesis de que el oficial habría ordenado a integrantes del grupo ilegal acabar con la vida de las hermanas y ocultar sus cuerpos en una zona montañosa. También se indaga si posteriormente habría dispuesto la exhumación de los restos para impedir su localización.

La captura del oficial retirado fue ejecutada en Medellín por unidades de la Policía Nacional adscritas a la Sijín, tras una orden emitida por una fiscal especializada en violaciones a los derechos humanos.

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El exmilitar fue vinculado formalmente a la investigación mediante indagatoria por los presuntos delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, tortura agravada en persona protegida, homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada.