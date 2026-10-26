Lluvias en Medellín provocaron cierres viales y caída de árboles en varios sectores

Las fuertes lluvias que se registraron en la tarde de este lunes, 26 de octubre, en Medellín y otros municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, provocaron emergencias, cierres viales preventivos y la caída de árboles en diferentes sectores de la capital antioqueña. Las autoridades atendieron las afectaciones y recomendaron tomar rutas alternas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que las precipitaciones generaron dificultades en la movilidad por encharcamientos en Bulerías y en la carrera 65 con avenida Bolivariana. Además, se reportaron árboles caídos en varios puntos de la ciudad.

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La Secretaría de Movilidad de Medellín indicó que se presentó un cierre en ambos sentidos de la glorieta de Bulerías debido a las fuertes precipitaciones. Ante esta situación, recomendó a los conductores utilizar vías alternas mientras avanzaban las labores de atención.

Caída de árboles y emergencias por lluvias en Medellín

Entre las afectaciones reportadas estuvo la caída de un árbol en el sector de Los Molinos, a la altura de la urbanización Castillo Grande. La Alcaldía de Medellín atendió la emergencia y recomendó mantener la precaución en esta zona de la ciudad.



También se reportó el desplome de árboles en la carrera 83, entre las calles 30 y 31, en el sector de Los Molinos, así como en la calle 28 con carrera 80, en Belén. Los equipos de Bomberos y Movilidad trabajaron para atender las situaciones y facilitar la habilitación de las vías.

Quebrada La Honda estuvo en nivel naranja

Durante las precipitaciones, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que la quebrada La Honda se encontraba en nivel naranja, por lo que pidió a la ciudadanía evitar acercarse a los cauces y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia.

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La Administración Distrital también informó que se mantuvo el monitoreo de las demás quebradas de Medellín para identificar posibles riesgos derivados de las lluvias. Asimismo, recordó que la línea 123 estaba disponible para reportar cualquier emergencia.

Luego de finalizadas las precipitaciones, las autoridades recomendaron transitar con precaución y atender las indicaciones de los organismos encargados de la movilidad y la gestión del riesgo.