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Gob. de Antioquia reavivó tensión con gerente del Hospital de Caldas: "No tenemos que retractarnos"

Aunque el gerente solicitó retractación tras acusaciones de presunta corrupción, el mandatario indicó que no dará su brazo a torcer.

Gobernador vs Hospital Caldas.jpg
Gobernador de Antioquia y gerente del hospital de Caldas.
Fotos: suministradas.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 26 de oct, 2026

La polémica entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el gerente del Hospital de Caldas, Juan Carlos Sánchez, tiene un nuevo capítulo luego de que el mandatario asegura que no se va a retractar tras acusar al funcionario de presuntos actos de corrupción.

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Rendón aseguró hace algunos días que tenía serias dudas sobre las actuaciones de Sánchez y el talante ético del hombre, hecho que generó que el gerente del Hospital de Caldas interpusiera una denuncia contra el mandatario, ya que no tiene sanciones en su contra y tenía el principio de presunción de inocencia.

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Los principales cuestionamientos contra Sánchez radican con las presuntas irregularidades contractuales por más de 2.000 millones de pesos, mismas que son investigadas por la Procuraduría General de la Nación y por lo que el gobernador de Antioquia aún no se echará para atrás.

"No tenemos cosa alguna de qué retractarnos. Hemos manifestado que este es el único de los 7 gerentes que yo designé, que no tiene nuestra confianza, que habría sido detectado presuntamente en actos irregulares, y que mientras él sea el gerente de ese hospital, yo no le voy a dar un solo peso", aseguró el mandatario.

Hay que mencionar que desde el Concejo Municipal solicitaron a Sánchez que en “un acto de grandeza, gallardía y responsabilidad con el interés general” renuncie a su cargo o por lo menos se aparte de él mientras avanzan las investigaciones de entidades de control sobre presuntas irregularidades.

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Finalmente, y en medio del rifirrafe entre Rendón y Sánchez, hay que sumar la crisis financiera del hospital, con un déficit cercano a 13.000 millones de pesos, deudas con especialistas que han derivado en embargos a cuentas de la institución y reclamos por presuntos malos tratos al personal.

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