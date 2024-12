Cancelan acto de reconocimiento a familia de soldado antioqueño desaparecido hace más de 25 años

A pesar de que la CIDH condenó al Estado colombiano por la desaparición de un soldado antioqueño hace más de 25 años, la familia de la víctima confirmó que el acto de reconocimiento fue cancelado por la no participación del ministro de Defensa, Iván Velásquez . Los familiares del uniformado aseguraron que no es viable realizar la conmemoración sin la presencia del funcionario.

Una nueva polémica envuelve al Gobierno nacional esta vez por la decisión que tomó la familia de Óscar Iván Tabares Toro, un soldado oriundo de Antioquia y que desapareció en diciembre de 1997 y que el Ejército señaló en su momento de desertar para unirse a las extintas Farc. Desde ese entonces no sé volvió a conocer nada más de Tabares hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló en 2023 en contra del Estado por la responsabilidad en la desaparición del soldado.

Entre algunas de las medidas que tomó la CIDH estaba que se debían reforzar las acciones de búsqueda de Tabares para que su familia le pudiera dar un último adiós así como ordenó que el Estado debía darle a la familia de la víctima suma de dinero para poder que estas personas pudieran tener una atención médica y psicológica luego de más de dos décadas de perjuicios emocionales tras la desaparición del soldado en San Juanito, Meta.

Sin embargo, allí no paró nada porque la misma CIDH informó que el Estado colombiano debía realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional sobre la desaparición forzada de Óscar Iván Tabares Toro. Asimismo, en dicho evento se tenía que reconocer que el soldado no había desertado como se dijo en un inicio y, además, se debía reconocer el daño que había sufrido la familia de la víctima.

Ante esta decisión de la CIDH se programó el evento de reconocimiento de responsabilidad para el próximo 10 de diciembre, no obstante, el mismo fue cancelado por parte de la familia, puesto que se conoció que no iba a asistir el ministro de Defensa, Iván Velásquez. En este sentido y según información preliminar, presuntamente la decisión del Gobierno nacional era que estos altos funcionarios no asistieran a actos individuales sino a eventos colectivos de perdón.

Con este panorama y según se ha podido establecer, la familia de Tabares expresó que el acto no era viable sin la presencia del ministro de Defensa debido a las particularidades del caso, ya que el hombre desapareció siendo parte activa del Ejército y mientras cumplía sus labores de campo por lo que la asistencia de Velásquez era de vital importancia en el proceso de perdón y reconciliación de la familia del soldado.

Finalmente, se desconoce para cuándo será programado el acto ordenado al Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que esperan realizar una vez que el ministro de Defensa confirme su asistencia.