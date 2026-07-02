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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a 3 personas señaladas de asesinar a un adulto mayor en la comuna 13 de Medellín

Capturan a 3 personas señaladas de asesinar a un adulto mayor en la comuna 13 de Medellín

El resultado se logró por medio de una diligencia de registro y allanamiento, y en cumplimiento de órdenes judiciales por el delito de homicidio agravado.

Capturados por homicidio de adulyo mayor en Medellín.
En la Comuna 13 fue asesinado un adulto mayor.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

En Medellín capturaron a tres personas señaladas de asesinar a un adulto mayor en la comuna 13 de la ciudad. El resultado se logró por medio de una diligencia de registro y allanamiento, y en cumplimiento de órdenes judiciales por el delito de homicidio agravado.

A través de una operación desarrollada por investigadores de la Sijín de la Policía Nacional, en articulación con la Administración Distrital y la Fiscalía General en este sector de la capital de Antioquia, se hicieron efectivas las órdenes judiciales para capturar a los tres responsables del asesinato de un hombre de 64 años.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el barrio Antonio Nariño, de la comuna 13, el 25 de marzo de este año, cuando la víctima fue intimidada y agredida físicamente por tres personas que buscaban obligarla a abandonar su vivienda debido a un conflicto relacionado con los linderos del inmueble.

“Este resultado es el producto de una investigación rigurosa que permitió rápidamente esclarecer los hechos y avanzar en la judicialización de quienes presuntamente participaron y cometieron este crimen”, señaló Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

Uno de los capturados, de 22 años, es conocido con el alias de ‘el Flaco’ y habría sido el principal responsable del homicidio, de acuerdo con la investigación. El hombre registra anotaciones por amenazas, constreñimiento, receptación, violencia intrafamiliar y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Además, según las pruebas recopiladas, hacía parte del grupo delincuencial común organizado Robledo. Las otras dos personas capturadas, familiares de alias ‘el Flaco’, también participaron en la ejecución de los hechos.

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