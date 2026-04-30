Capturan a alias 'El Negro Alex', delegado de 'El Montañero' para expandir grupo 'El Mesa' en España

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, a través de la Dijín, la Fiscalía General, Interpol y la Policía de España, dejó como resultado la captura de alias 'El Negro Alex', señalado coordinador de narcotráfico del grupo delincuencial “El Mesa”, quien estaría a cargo de expandir los tentáculos de esta organización hacia otros países de Europa.

El hombre, que tenía circular roja de Interpol, tiene un prontuario delictivo de los últimos cinco años, en los que fue escalando hasta convertirse en pieza clave para la expansión internacional de esta estructura criminal. En 2025 habría sido designado por alias “el Montañero” para liderar el tráfico de estupefacientes desde España, coordinando rutas y consolidando alianzas con estructuras criminales de ese continente.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, manifestó que no hay fronteras para la autoridad, a la par que señaló la intención de El Mesa por cooptar otros territorios ya no solo en otros departamentos de Colombia sino a nivel internacional.

"Sabiendo que ya se le tenía circular roja por delitos como concierto para delinquir y desplazamiento forzado, se le venía haciendo seguimiento. Este tipo incluso posaba en sus redes sociales, mostraba que estaba en Europa, que estaba paseando como si nada, y como si creyera que iba a pasar desapercibido. ¿Qué demuestra esto? Que esta estructura, el Mesa, sí tiene incidencia en el tráfico de estupefacientes a nivel internacional", indicó.



Un golpe reciente en Bogotá, a inicio de abril, dejó capturados a 23 presuntos integrantes de esta organización, por delitos como homicidio y tráfico de estupefacientes. Estos utilizaban viviendas por cortos períodos de tiempo y taxis para expender drogas y cometer asesinatos, según las autoridades.

Por ello y aunque tiene raíces históricas en el Valle de Aburrá y Rionegro, la organización ha extendido sus actividades criminales a departamentos como Cundinamarca.

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“Su captura representa un golpe contundente a las finanzas, la operación y la proyección internacional de este grupo delincuencial. Desde Medellín estamos demostrando que no hay fronteras para la acción de la justicia. Donde se escondan, hasta allá llega la autoridad y los encuentra para que respondan ante la ley”, destacó sobre el caso el alcalde Federico Gutiérrez.