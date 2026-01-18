En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan a cinco personas por red de contrabando de cigarrillos en Medellín e Itagüí

Capturan a cinco personas por red de contrabando de cigarrillos en Medellín e Itagüí

Los operativos tras meses de investigación revelaron un negocio ilegal de contrabando que movía mercancía desde el exterior y habría causado pérdidas por $2.000 millones en impuestos y falta de control sanitario.

