Capturan en Ciudad Bolívar a presunto implicado en secuestro extorsivo de caficultor en 2025

En un operativo adelantado por el Gaula de la Policía de Antioquia, fue capturado mediante orden judicial José Alexander Moreno en zona urbana del municipio de Ciudad Bolívar, señalado de participar en el secuestro extorsivo de Fabio de Jesús Berrío Durán, ocurrido el pasado 19 de junio de 2025 en zona rural de esta localidad del Suroeste antioqueño.

De acuerdo con las autoridades, Moreno habría sido uno de los responsables de mantener retenida a la víctima en el lugar de cautiverio, luego de que fuera secuestrada en la finca La Llorona, ubicada en el corregimiento Farallones. Por la liberación de Berrío Durán, los delincuentes exigían el pago de una millonaria suma de dinero.

Según el reporte oficial, el día del secuestro varios hombres armados llegaron hasta la finca donde se encontraba la víctima, intimidaron a su familia y lo obligaron a subir a un vehículo de su propiedad. Durante el hecho, los familiares fueron amordazados y encerrados temporalmente, mientras los responsables huían del lugar. El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

"De acuerdo con el proceso investigativo, el hoy capturado sería presunto partícipe de los hechos ocurridos en el corregimiento de Farallones, donde fue víctima de secuestro el ciudadano Fabián de Jesús Berrío Durán. Según las investigaciones adelantadas por la liberación de la víctima, exigían la suma de cinco mil millones de pesos. Se estableció que el capturado habría mantenido retenido al ciudadano en el lugar de cautiverio mientras se realizaban las exigencias económicas", aseguró.



Las investigaciones también establecieron que los secuestradores vestían prendas similares a las de uso privativo de la Fuerza Pública y portaban armas largas y cortas, lo que aumentó la gravedad del hecho.

Tras conocerse el secuestro, unidades de la Policía y el Ejército desplegaron un plan candado en la región, logrando ubicar el vehículo utilizado en el hecho en jurisdicción del municipio de Salgar. Posteriormente, se avanzó en la recolección de pruebas que permitieron identificar a los presuntos responsables.

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Fabio de Jesús Berrío Durán fue liberado el 8 de agosto de 2024, luego de 50 días de cautiverio. Las autoridades continúan las investigaciones para dar con el paradero de otros posibles implicados en este caso.