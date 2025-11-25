En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Liga colombiana
Presidente Petro se disculpa
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fedecafe avala acuerdo que reabre Cooperativa de Caficultores de Andes tras seis años incertidumbre

Fedecafe avala acuerdo que reabre Cooperativa de Caficultores de Andes tras seis años incertidumbre

La decisión permitirá rescatar la organización solidaria más importante del suroeste de Antioquia y devolver su gobernanza a casi 4.000 familias cafeteras, mayoritariamente pequeños productores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad