Fedecafe avala acuerdo que reabre Cooperativa de Caficultores de Andes tras seis años incertidumbre

La Cooperativa de Caficultores de los Andes, una de las organizaciones solidarias más importantes del suroeste antioqueño, retomará sus operaciones. La decisión habilita a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para firmar y acompañar el acuerdo de acreedores que garantiza el rescate de la entidad, después de casi seis años en proceso de liquidación.

La reapertura se da tras meses de trabajo técnico y jurídico entre los ministerios de Hacienda, Agricultura, la Superintendencia de Economía Solidaria y la FNC. Fruto de ese proceso, el Gobierno nacional dio viabilidad al acuerdo de acreedores que ahora será tramitado ante la Asamblea correspondiente, para firmar un acuerdo final.

María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, indicó que es un acuerdo histórico pues, por primera vez, un sector solidario sale de un proceso de liquidación. “Esta decisión recupera el sistema cooperativo cafetero para los pequeños productores y devuelve la gobernanza a sus verdaderos dueños”, aseguró.

El acuerdo garantiza que los caficultores, especialmente los pequeños, que representan el 79 % de las 3.907 familias protegidas, no perderán sus tierras ni enfrentarán embargos derivados de decisiones ajenas a ellos. Además, preserva el patrimonio, la infraestructura y el futuro de la entidad.



El ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la aprobación y aseguró que el Estado acompañará el proceso para garantizar total transparencia en la ejecución del acuerdo y la reactivación administrativa de la cooperativa.

“Este acuerdo protege a casi 4.000 familias cafeteras y asegura que la tierra y la gobernanza regresen a quienes producen el café”, afirmó.

De igual forma, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, calificó el hito como un logro para la dignificación del trabajo cafetero y la protección de las comunidades rurales. “Este es un logro de la política pública del Gobierno Nacional en defensa de las comunidades rurales, de la protección del productor y de la dignificación del trabajo cafetero en Antioquia y en todo el país. Hoy se da un paso decisivo para rescatar un activo social fundamental y devolver la tranquilidad a miles de familias que viven del café”, señaló la ministra.

Cafeteros. AFP.

Publicidad

Lo que sigue para los caficultores

Con la luz verde del Comité Nacional de Cafeteros, el proceso entra ahora en su fase operativa: ejecución del acuerdo económico, restablecimiento de actividades y reactivación completa de la cooperativa.

Tras años de incertidumbre, la reapertura permitirá recuperar beneficios, estabilidad comercial y acompañamiento técnico para miles de familias cuya economía depende del café.

La Cooperativa de Andes, fundada en 1961, vuelve así a ponerse en pie como un eje solidario clave para la caficultura regional y un símbolo de que es posible recuperar las organizaciones construidas por las comunidades campesinas.