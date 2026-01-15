En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Federación de Cafeteros advierte impacto de la revaluación del peso en los caficultores

Federación de Cafeteros advierte impacto de la revaluación del peso en los caficultores

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, advierte que la apreciación del peso golpea al caficultor, mientras el gremio apuesta por China como mercado clave.

Publicidad

Publicidad

Publicidad