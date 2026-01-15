¿Juan Valdez abrió una tienda en China? Esto responde la marca de café colombiana

Una de las tiendas más conocida por todos los colombianos es Juan Valdez, una marca de café colombiana creada en 1959 como una estrategia de la Federación Nacional de Cafeteros para dar mayor visibilidad al café que se producía en el país.

Tiempo después, en 2002 se abrió por primera vez una tienda física, desde entonces la compañía ha incursionado en el mercado y actualmente cuenta con unas 588 tiendas, de las cuales 220 se ubican en el exterior.

Frente a esto ha estado circulando una información sobre que la marca abrió otra tienda en China y esto le comentó a Blu Radio.



¿Juan Valdez abrió una tienda en China?

Todo comenzó con una publicación en la red social X de Zhu Jingyang, embajador de la R. P. China en Colombia, donde mencionó que Juan Valdez había colocado una tienda en la ciudad de Shanghai:

“Vamos, ¡a conquistar el mercado chino! Primera tienda de Juan Valdez en Shanghai.”



Vamos, ¡a conquistar el mercado chino!🇨🇳🇨🇴💪💪

Primera tienda de Juan Valdez en Shanghai.



Foto de “拉美智利罗伯特” en la red social "Xiaohongshu" pic.twitter.com/ZFu31ud5jS — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) January 14, 2026

Como consecuencia, el post se hizo viral, pero horas después la compañía colombiana publicó un comunicado en el que dicen no haber abierto ninguna tienda en China, Blu Radio, confirmó la información y aseguraron que no es cierto.

Lo que sí es verdad, es que la mepresa ve al mercado chino con un interés de alto nivel, pero por el momento solo mantienen los siguientes negocios con el país asiático:

“Desde hace varios años, Juan Valdez ha desarrollado y mantiene negocios activos en China concentrados en la distribución de su portafolio de café empacado en canales digitales y de e-commerce, en plataformas como T-Mall, JD.com, Dewu y TikTok, que representan un eje clave para la consolidación de la marca en este mercado, con distribuidores oficiales y autorizados”.

Además, frente a si abrió una tienda física en China esto menciona el comunicado:

“Las operaciones de cafeterías y tiendas físicas de Juan Valdez en China se encuentran actualmente en fase de definición. La compañía continúa evaluando de forma responsable y estratégica su expansión en China y en otros países de Asia, tanto en el formato de cafeterías como en otros segmentos de negocio, y comunicará oportunamente cualquier novedad a través de sus canales oficiales”.

Adicionalmente, Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, mencionó en Mañanas Blu 10:30 que la foto compartida por el embajador chino no es de Juan Valdez, sino de una tienda que se llama M% que compra café de la marca, “dice ahí en mandarín que está usando café 100% colombiano”, agregó.