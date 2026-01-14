En vivo
Economía  / Sigue controversia por elección del representante de trabajadores a la Junta Directiva de Ecopetrol

Sigue controversia por elección del representante de trabajadores a la Junta Directiva de Ecopetrol

Sindicatos denuncian que el tarjetón con los candidatos fue divulgado horas antes de la votación, lo que, según afirman, terminarían favoreciendo a César Loza, presidente de la USO.

