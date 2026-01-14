Sigue controversia por elección del representante de trabajadores a la Junta Directiva de Ecopetrol

La controversia por el proceso de elección del representante de los trabajadores a la Junta Directiva de Ecopetrol sigue creciendo. A las críticas por el cambio del cronograma, ahora se suman cuestionamientos por la divulgación tardía del tarjetón con los candidatos habilitados para la votación.

En diálogo con Blu Radio, dirigentes sindicales aseguraron que el listado de los 16 aspirantes fue enviado a los trabajadores por correo electrónico cerca de las 11:00 de la noche del martes, a pocas horas de que se abrieran las votaciones previstas para los días 14 y 15 de enero. Según señalan, este margen de tiempo no permitió conocer los perfiles ni las propuestas de quienes aspiran a ocupar el cargo.

Para Oscar Bravo, presidente del tercer sindicato más grande de la compañía, Asopetrol, el proceso se desarrolló sin las garantías mínimas para una elección transparente. Además, afirmó que el momento de la divulgación coincidió con un periodo en el que varios trabajadores estaban de vacaciones.

“Hoy muchos trabajadores al encender su computador en la oficina se enteraron de cuál era el tarjetón y no tuvimos la oportunidad de poder mirar qué proponen, qué hoja de vida tienen, qué pueden proponer”, señaló.



En la misma línea, Ariel Corzo, trabajador activo de Ecopetrol y elector dentro del proceso, aseguró que entre la publicación del tarjetón y la apertura de las votaciones no transcurrieron más de ocho horas.

“Aquí se está vulnerando incluso parte del reglamento electoral que emitió el equipo de vicepresidentes de Ecopetrol, donde se establece como una tercera etapa la publicación de los candidatos”, afirmó.

Para los sindicatos, el proceso se ha manejado de manera improvisada y atropellada y, según su criterio, estas condiciones terminarían favoreciendo a César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, quien, afirman, aparece en el primer lugar del tarjetón sin que se hubiera realizado un sorteo previo.