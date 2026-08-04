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Capturan y envían a la cárcel a taxista en Medellín, señalado de hurtar a cinco pasajeros

El modus operandi era llevar usuarios hacia sectores oscuros o con alta presencia de habitantes en situación de calle, donde los intimidaba con un arma cortopunzante.

TAXISTA CAPTURADO -POLICÍA MEDELLÍN.jpg
Foto: Policía Metropolitana de Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Mandan a la cárcel a taxista señalado de hurtar al menos a cinco pasajeros mediante intimidación con arma blanca en el centro de Medellín.

Un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un taxista de 34 años, identificado como Juan Camilo Marulanda Valencia, por su presunta responsabilidad en al menos cinco hurtos cometidos contra pasajeros en el centro de Medellín.

La investigación, liderada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), indica que los hechos ocurrieron entre el 22 y el 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, el procesado recogía a los usuarios y los desviaba hacia sectores oscuros o con alta presencia de habitantes en situación de calle, donde los intimidaba con un arma cortopunzante para despojarlos de sus pertenencias y obligarlos a descender del vehículo.

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Las autoridades determinaron que las víctimas, con edades entre los 40 y 60 años, perdieron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos avaluados en más de 13 millones de pesos. Como parte del material probatorio, la Fiscalía incorporó un video grabado por un transeúnte que registró uno de los casos.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado.

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