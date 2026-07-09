Capturaron a responsables de secuestrar dos hombres en una vivienda del occidente de Medellín

La reacción de la Policía permitió rescatar a dos hombres que permanecían secuestrados en una vivienda del barrio Robledo Palenque, en Medellín, y capturar en flagrancia a tres presuntos integrantes de un grupo delincuencial organizado señalados de participar en el hecho.

El operativo se puso en marcha, luego de que las autoridades recibieran una alerta a través de la línea de emergencias 123.

Con la información suministrada, varias patrullas se desplazaron hasta el inmueble donde, según las primeras indagaciones, las víctimas permanecían retenidas contra su voluntad.

De acuerdo con la investigación, los dos hombres habrían sido abordados horas antes en una vivienda del barrio Aures por individuos armados que los intimidaron para despojarlos de sus pertenencias.



Posteriormente, fueron trasladados hasta una casa en Robledo Palenque, donde permanecieron privados de la libertad mientras sus captores mantenían el control del lugar.

Tras el despliegue de un operativo para dar con el paradero de los secuestrados, los tres sospechosos intentaron escapar por los techos de las viviendas vecinas, pero el cerco de la fuerza pública frustró la huida y permitió su captura.

"Estamos hablando de Mike Kevin Montoya, de 26 años; Daniel Pérez, de 22 años; y Alejandro Saldarriaga, de 24 años, presuntos integrantes precisamente de la estructura de ese sector, que es el GDO Robledo. Deberán, entonces, responder ante la justicia por el delito del porte de armas, pero también, y obviamente, de manera principal, por el secuestro de estos dos ciudadanos", detalló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa

Publicidad

En el lugar de los hechos fueron hallados 14 cartuchos, cinco teléfonos celulares y más de seis millones de pesos en efectivo, elementos que ahora hacen parte del material probatorio en el proceso judicial.

Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanzan las investigaciones para determinar si estarían involucrados en otros hechos delictivos registrados en la ciudad.