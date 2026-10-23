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Capturaron en La Estrella a 'Chómpiras', encargado de cobrar vacunas a comerciantes del centro

Las autoridades le imputaron los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.

Captura alias Chompiras en Medellín.jpg
Captura alias Chompiras en Medellín.
Foto: Policía Nacional.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 23 de oct, 2026

Capturaron a alias ‘Chómpiras’ en el municipio de La Estrella. El procesado es señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial Caicedo, encargado de cobrar vacunas a comerciantes e independientes para dejarlos trabajar en el centro de Medellín.

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Trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes y transportadores informales de la comuna 10, La Candelaria, debían pagar cobros semanales de entre 30.000 y 100.000 pesos para poder trabajar en el centro de Medellín. El presunto responsable de estas exigencias económicas es un hombre conocido con el alias de ‘Chómpiras’, de 28 años, quien, de acuerdo con las indagaciones, actuaba como coordinador del grupo delincuencial Caicedo en ese sector de la ciudad.

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Unidades de la Policía Nacional ubicaron al procesado en el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, donde hicieron efectiva su captura en cumplimiento de una orden judicial. Tras las investigaciones de la SIJIN y los seguimientos en el terreno, las autoridades le imputaron los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.

"Logramos la captura por orden judicial de alias Chompiras, de 28 años, señalado como presunto coordinador del grupo delincuencial organizado Caicedo. De acuerdo con nuestras investigaciones, este hombre sería responsable de coordinar el cobro de extorsiones en la Comuna 10 de La Candelaria, exigencias económicas que oscilaban entre los 30.000 y 100.000 pesos semanales", indicó.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, las cuotas ilegales impuestas por la estructura criminal afectaban directamente el patrimonio y la tranquilidad de las personas que ejercen labores informales en el centro de la capital antioqueña. El dinero era destinado al sostenimiento de las rentas ilícitas de la organización.

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Alias ‘Chómpiras’ fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación y, tras la realización de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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