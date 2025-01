Cientos de venezolanos se reunieron en Medellín para mostrar su apoyo a Edmundo González

Cientos de venezolanos se reunieron en el Parque de las Luces de Medellín para enviar mensajes de apoyo y aliento para María Corina Machado y Edmundo González. Mientras los extranjeros llegaban al Centro de la capital antioqueña, Nicolás Maduro se proclamó como presidente Venezuela .

Durante toda la jornada en Medellín, los venezolanos cantaron canciones típicas de su país y el himno nacional. Estas manifestaciones artísticas generaron todo tipo de emociones entre las personas que lo único que esperaban era que Edmundo González se posesionara como presidente de Venezuela.

"Esperamos que de verdad se posicione Edmundo González Urrutia como presidente constitucional de la República de Venezuela, porque él ganó con más de 7 millones de votos y la voz del pueblo se tiene que escuchar. Ya Nicolás Maduro es un usurpador del poder, y entonces allí ya todas las comunidades internacionales y todas las acciones que podamos hacer los venezolanos, tanto en Venezuela como afuera... Bueno, ya eso va a llevar a que Maduro salga del poder. Lo que esperamos es el cambio, realmente que sea un cambio radical para nosotros regresarnos a nuestro país y vivir el proceso de recuperación", aseguraron los extranjeros.

Sobre el mediodía de este 10 de enero, cientos de venezolanos ondeaban las banderas de su país, mientras que vestían camisetas blancas, muchas de ellas con mensajes de, "Venezuela libre". Asimismo, en el sitio dieron mensajes algunos políticos del país vecino.

Además, entre las personas que habló en la tarima del Parque de las Luces la madre de dos soldados que están presos en una cárcel de Venezuela y a los cuales no ve hace muchos meses. Como esa mujer, muchas personas en Medellín esperan la llegada al poder de Edmundo González.

"Edmundo González es el presidente de Venezuela y no tenemos otra opción, sino Edmundo González es el que tiene que proclamarse hoy en Venezuela... Esperamos en realidad lo que nosotros elegimos fue a un presidente que se llama Edmundo González Urrutia. Él es el presidente electo Venezuela elegido por los venezolanos... No, Edmundo González es el presidente y ese es el que va a ser presidente. Maduro es un fantasma y él se está posicionando una cosa que no le corresponde a él, porque él perdió. El que ganó fue Edmundo González, ese es el presidente que queremos allá y ese es el que se va a posicionar hoy", mencionaron los venezolanos en Medellín.

Se espera que los venezolanos en la capital de Antioquia sigan en la zona hasta que hable la líder opositora venezolana, María Corina Machado. A su vez, hay que recordar que solamente en Medellín hay cerca de 300.000 venezolanos.