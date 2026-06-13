Cinco homicidios en una semana en el Nordeste antioqueño: Fuerza Aérea lanzó volantes de denuncia

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, que se ha visto gravemente afectada en el Nordeste antioqueño, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó una operación de información en varios municipios mediante el lanzamiento de 2.000 volantes desde un helicóptero UH-60 Black Hawk.

Los municipios de Yalí, Cisneros, Santo Domingo y Vegachí fueron los elegidos para que las autoridades difundieran información importante y así la población civil entregue datos sobre el actuar criminal de las disidencias de alias 'Calarcá' o del Clan del Golfo, grupos que asesinaron a cinco personas en una semana.

Esta estrategia de la Fuerza Pública también tiene como objetivo la segunda vuelta presidencial, ya que en esta zona del departamento existen serias amenazas de constreñimiento por parte de grupos armados sobre las comunidades rurales.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, indicó que la mayor preocupación está, hoy por hoy, enfocada en la conformación de las disidencias de alias 'Calarcá'.



"Un apoyo importante que él envió al departamento. En hombres fue alias Chala para instruir al frente 36 en el manejo de drones y para, de pronto, asumir el liderazgo de este frente, porque, como ustedes saben, Primo Gay asume el 5.º, y él tiene que estar apoyando absolutamente con todo; es el cabecilla principal", indicó.

Volviendo a la estrategia con los volantes distribuidos, estos hacen parte del denominado 'Plan Themis', una estrategia institucional enfocada en divulgar información relacionada con los delincuentes más buscados en Antioquia. La campaña busca incentivar la cooperación de la ciudadanía para obtener información que permita su ubicación y captura.

De acuerdo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, estas acciones aprovechan las capacidades aéreas y operacionales de la institución para acercar información de interés a las comunidades, especialmente en territorios donde la presencia de grupos armados y organizaciones criminales continúa representando desafíos para la seguridad del departamento.