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Circos, conciertos y fiestas: así es la agenda cultural para este puente festivo en Antioquia

La programación, con eventos en diferentes subregiones, incluye espacios para todo la familia.

Circo.jpg
Circos.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

Espacios de arte y fiestas en casi 10 municipios de distintas subregiones dan forma a la agenda cultural en el departamento para este fin de semana con puente festivo.

El principal evento en Medellín será, hasta el próximo lunes, la edición 15 del Festival de Circos con más de 80 funciones que llenarán la ciudad de creatividad y asombro con malabares y más acrobacias.

El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, detalló qué podrán disfrutar los asistentes a este espacio: "El arte, la creatividad y la imaginación llegarán a diferentes territorios del distrito. Más de 20 agrupaciones artísticas participarán de esta edición, con funciones con 10 carpas en Medellín y sus corregimientos", indicó el funcionario.

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"El Peñol está de fiesta y queremos que hagas parte de esta gran celebración. Un encuentro al rededor de nuestra historia y tradición, que llenan de orgullo a nuestros peñolenses", señaló la mandataria.

También estarán de celebración los municipios de Sopetrán, La Unión, San Francisco, San Luis, Urrao y Ciudad Bolívar, este último, con el Festival de La Piedra. Además, Sabaneta tendrá mañana concierto de Víctor Manuelle, Luis Alberto Posada y Jean Carlos Centeno, en el marco de las Fiestas del Plátano.

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