Clan del Golfo asegura que acercamiento con el Gobierno nacional están avanzando

Han pasado más de dos meses desde que el Clan del Golfo realizó la publicación de una resolución ejecutiva en donde se anunciaba el inicio de los acercamientos con el Gobierno nacional para tratar de avanzar hasta llegar a una mesa de diálogos. Uno de los pedidos que hoy se repite para seguir avanzando en las negociaciones es que se suspenda la orden de captura a tres comandantes del grupo armado.

El abogado apoderado del Clan del Golfo, Ricardo Giraldo, se refirió a los avances que se han efectuado en las últimas semanas destacando que la Fiscalía General de la Nación decidió suspender la orden de captura de otros tres miembros del grupo delincuencial.

"Digamos que no han iniciado de una manera formal, es decir, no se ha instalado aún ninguna mesa de diálogo socio jurídico, ni se ha instalado ninguna mesa de negociación, pero eso no implica que se reconozca que se está avanzando en la construcción de escenarios propicios para que esa instalación pueda darse", mencionó Giraldo.

Por su parte, manifiestan que se han llevado varias fases de conversación entre las partes, una de ellas una etapa de aproximaciones y construcción de confianza entre las partes, mismas que se habrían realizado de forma confidencial.

Publicidad

A su vez destacan desde el grupo armado que la voluntad de paz no solamente depende de ellos y del Gobierno nacional sino también de lo que digan las comunidades y otras autoridades como, por ejemplo, la gobernación de Antioquia.

Ante esta situación desde el Clan del Golfo critican que la postura del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en diferentes oportunidades ha mostrado su oposición a los diálogos con el Gobierno nacional, situación que el grupo delincuencial explica que, "Antioquia sería el único departamento donde el gobernador estaría en contra de cualquier intención de solucionar pacíficamente el conflicto social y armado del país".