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Cogidos por las cámaras: capturan a tres hombres que ejecutaron millonario robo en Envigado

El seguimiento en tiempo real de las cámaras de seguridad del C4 permitió a las autoridades interceptar a los sospechosos en Medellín poco después del hurto.

Capturados robo Envigado.
Capturados robo Envigado.
Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Tres hombres fueron capturados en Medellín a bordo de un vehículo en el que transportaban una cuantiosa cantidad de joyas que habrían sido sustraídas minutos antes de un apartamento en Envigado.

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El hurto se registró cuando los implicados aprovecharon la ausencia de los residentes para ingresar a la vivienda bajo la modalidad conocida como "ventosa". Tras apoderarse de varios elementos de valor, escaparon rápidamente en un automóvil.

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Sin embargo, el monitoreo de las cámaras de seguridad del sistema de vigilancia fue clave para seguirles el rastro en tiempo real. Según el coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, gracias a la descripción del automotor, los operadores orientaron a las patrullas en terreno, logrando anticipar su desplazamiento hacia la capital antioqueña.

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"El seguimiento a través de cámaras y circuitos cerrados de televisión permitió establecer las características de este automotor, orientar las patrullas en terreno y anticipar su desplazamiento hacia Medellín. Fue así como en el barrio Belén, San Bernardo, interceptamos el vehículo y capturamos a los tres ocupantes", afirmó Fajardo.

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El operativo se concretó en el barrio Belén San Bernardo, donde los uniformados detuvieron el vehículo y capturaron a sus tres ocupantes, de 23, 32 y 35 años. Al realizar la inspección, las autoridades hallaron 204 piezas de joyería avaluadas en más de 11 millones de pesos, las cuales correspondían al botín sustraído en el apartamento afectado.

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Los tres capturados, junto con el vehículo inmovilizado y los elementos recuperados, quedaron a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto calificado y agravado.

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