Colombia enfrenta El Niño con 275 proyectos de generación eléctrica atrasados, alertó MinMinas

Colombia se prepara para enfrentar el fenómeno de El Niño con un sistema energético que arrastra problemas estructurales, entre ellos el atraso de 275 proyectos de generación eléctrica y una menor capacidad de respuesta ante posibles dificultades de abastecimiento. Así lo advirtió la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda Arango, durante la apertura del foro “El Niño: el reto de mantener la economía en marcha”, realizado en la Universidad EAFIT en Medellín.

Arboleda explicó que, de los cerca de 4.500 megavatios que se esperaba incorporar al sistema durante este año, a mitad de 2026 habían entrado aproximadamente 730 megavatios. Según indicó, esta situación limita el margen de maniobra del país para afrontar una temporada de menores lluvias.

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"Hay proyectos de un año de atraso. Seguimos con 275 proyectos atrasados y una empresa que es también una particularidad de este niño como es la zona caribe, una empresa que tiene deudas que superan los 4 billones de pesos y que pone obviamente el sector en una situación mucho más compleja", indicó.

Otra de las preocupaciones expuestas por la ministra es el abastecimiento de gas natural. Actualmente, Colombia importa más del 40 % del combustible que necesita, por lo que el Gobierno trabaja en acelerar proyectos para aprovechar los contratos existentes. En ese proceso, identificó más de 50.000 millones de pies cúbicos adicionales, cuyo ingreso se espera desde finales de este año y durante el primer trimestre de 2027.



En cuanto a la generación eléctrica, destacó el rol de Hidroituango, que recientemente elevó 12 metros el nivel de su embalse, tras gestiones con el Ministerio de Ambiente, lo que permitirá almacenar más agua para esta temporada, aunque sigue siendo una alerta las bajas lluvias.

"La situación digamos actual del sistema está estrecha y muy importante por eso la fase que sigue porque ya a llover a partir de la media casi de diciembre va a ser muy poco y así nos va a tocar todo el verano entonces el combustible pues el que es que tenemos el que puedan salir que puede ir entrando haciendo el sentimiento de eso pero lo que queda como una variable demasiado importante la demanda como la demanda puede aportar en este momento con su ahorro", aseguró.

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Además, señaló que la generación térmica pasó de 72 a casi 95 gigavatios hora diarios durante las primeras semanas de noviembre. La ministra insistió en que el ahorro de energía, agua y gas será determinante para superar el verano y pidió al sector productivo y a los ciudadanos trabajar conjuntamente para garantizar el abastecimiento y evitar afectaciones al crecimiento económico.