Colombia y EE. UU. refuerzan seguridad migratoria durante Colombiamoda y Feria de las Flores

De cara a una de las temporadas con mayor flujo turístico del año con motivo de Colombiamoda y la Feria de las Flores, las autoridades en Medellín anunciaron el aumento de medidas para evitar la comisión de delitos por parte de miles de visitantes extranjeros que son esperados para estos eventos.



Por eso, desde el aeropuerto José María Córdova, el alcalde Federico Gutiérrez anunció la puesta en marcha del Task Force, una estrategia integrada por la fuerza pública, Migración Colombia, Interpol y agencias de inteligencia estadounidenses para prevenir el arribo a la capital antioqueña de ciudadanos con antecedentes o asuntos pendientes con la justicia.



El plan del que harán parte organismos como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el FBI, Homeland Security Investigations y US Marshals, estará vigente hasta el próximo 10 de agosto reforzando los controles migratorios en la terminal aérea de Rionegro.

“En el 2025 desarrollamos esta estrategia y nos aportó muchas más capacidades en materia de reacción, de investigación, pero hay que resaltar otras herramientas tan importantes que hoy vienen funcionando como es la plataforma Angel Watch”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



El mandatario recordó que la implementación de estas acciones en los últimos años ha permitido pasar de 40 extranjeros inadmitidos entre 2020 y 2023 a 216 en los últimos dos años y medio.



De igual manera, tras el refuerzo en entrevistas y controles se han llevado a cabo en el mismo periodo 34 capturas relacionadas con delitos como abuso y explotación sexual de menores de edad.