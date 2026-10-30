En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Fallas en Tigo
Ley de rescate fiscal
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Comercio en Antioquia reporta un notable incremento en las ventas por Halloween

Comercio en Antioquia reporta un notable incremento en las ventas por Halloween

Los comercios del departamento, la oferta de atuendos abarca desde máscaras tradicionales y trajes inflables de moda, hasta los clásicos trajes de princesas y superhéroes.

Disfraces para halloween.jpg
Disfraces para Halloween.
Foto: de archivo, Alcaldía de Bogotá.
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

A pocas horas de la celebración de Halloween, el comercio en Antioquia reporta un notable incremento en las ventas de disfraces, dulces y maquillaje para las festividades de este fin de semana. Según los datos revelados por el más reciente sondeo de Fenalco Antioquia, el 77 % de los antioqueños planea participar activamente en esta temporada, consolidándose como una fecha clave para la reactivación económica del sector minorista.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En el centro de Medellín y los comercios del departamento, la oferta de atuendos abarca desde máscaras tradicionales y trajes inflables de moda, hasta los clásicos trajes de princesas y superhéroes. Los precios en el mercado local oscilan entre los 10 mil y los 600 mil pesos, adaptándose a diversos niveles de ingreso. De acuerdo con Fenalco, el 54 % de los consumidores destinará entre 50 mil y 150 mil pesos para sus compras, mientras que un 13 % invertirá más de 200 mil pesos en la preparación de la jornada.

Últimas noticias

cubierta estadio.jpg
Antioquia

Terminó desmonte de la tribuna occidental del Atanasio Girardot y abren paso a su remodelación

La Escombrera.jpg
Antioquia

JEP identificará 8 restos hallados en La Escombrera y sitios cercanos; serían víctimas del conflicto

Publicidad

El estudio del gremio comercial detalló que el 61,4 % de la intención de gasto corresponde a la compra de dulces, seguido por un 19,8 % enfocado en disfraces y un 9,8 % en maquillaje. En cuanto a los lugares elegidos para abastecerse, según la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, los centros comerciales lideran las preferencias con un 26,4 %, seguidos por las grandes superficies de supermercados con el 23,5 % y las tiendas de barrio con un 20,8 %. Las plataformas de comercio electrónico y redes sociales concentran cerca del 11,5 % de las decisiones de compra.

"En los canales de compra encontramos que los centros comerciales son el más común con un 26.4% de participación, seguido por los supermercados con un 23.5% de participación y de tiendas de barrio con un 20.8% de participación. Encontramos que esas compras no solo van a ser para sí mismos, que el 33% lo manifestó, sino también para familiares, para amigos", reafirmó Bernal.

Además, resaltó que si bien un 29 % de los encuestados preparó sus compras con una semana de anticipación, existe un significativo 41 % de ciudadanos que deja la adquisición de insumos para el último día. Asimismo, se identificó que el gasto no es exclusivamente individual, pues más del 44 % de los compradores adquiere productos destinados a familiares y amigos.

Relacionados

Halloween

Noticias de hoy

Medellín

Publicidad

Publicidad

Publicidad