Comercio en Antioquia reporta un notable incremento en las ventas por Halloween

A pocas horas de la celebración de Halloween, el comercio en Antioquia reporta un notable incremento en las ventas de disfraces, dulces y maquillaje para las festividades de este fin de semana. Según los datos revelados por el más reciente sondeo de Fenalco Antioquia, el 77 % de los antioqueños planea participar activamente en esta temporada, consolidándose como una fecha clave para la reactivación económica del sector minorista.

En el centro de Medellín y los comercios del departamento, la oferta de atuendos abarca desde máscaras tradicionales y trajes inflables de moda, hasta los clásicos trajes de princesas y superhéroes. Los precios en el mercado local oscilan entre los 10 mil y los 600 mil pesos, adaptándose a diversos niveles de ingreso. De acuerdo con Fenalco, el 54 % de los consumidores destinará entre 50 mil y 150 mil pesos para sus compras, mientras que un 13 % invertirá más de 200 mil pesos en la preparación de la jornada.

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El estudio del gremio comercial detalló que el 61,4 % de la intención de gasto corresponde a la compra de dulces, seguido por un 19,8 % enfocado en disfraces y un 9,8 % en maquillaje. En cuanto a los lugares elegidos para abastecerse, según la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, los centros comerciales lideran las preferencias con un 26,4 %, seguidos por las grandes superficies de supermercados con el 23,5 % y las tiendas de barrio con un 20,8 %. Las plataformas de comercio electrónico y redes sociales concentran cerca del 11,5 % de las decisiones de compra.

"En los canales de compra encontramos que los centros comerciales son el más común con un 26.4% de participación, seguido por los supermercados con un 23.5% de participación y de tiendas de barrio con un 20.8% de participación. Encontramos que esas compras no solo van a ser para sí mismos, que el 33% lo manifestó, sino también para familiares, para amigos", reafirmó Bernal.



Además, resaltó que si bien un 29 % de los encuestados preparó sus compras con una semana de anticipación, existe un significativo 41 % de ciudadanos que deja la adquisición de insumos para el último día. Asimismo, se identificó que el gasto no es exclusivamente individual, pues más del 44 % de los compradores adquiere productos destinados a familiares y amigos.