Terminó desmonte de la tribuna occidental del Atanasio Girardot y abren paso a su remodelación

Finalizó el desmonte de la cubierta en la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot, una obra que dejó el retiro de más de 600 toneladas de material viejo. Con este paso, la Alcaldía de Medellín dejó listos los estudios y diseños para abrir la licitación pública que transformará el escenario deportivo, buscando ampliar su capacidad de 45 mil a más de 60 mil espectadores con la construcción de un tercer nivel.

Las labores en la tribuna occidental se realizaron durante varios meses sin necesidad de suspender los partidos de fútbol ni los eventos programados en el estadio. En total, las cuadrillas desmontaron casi dos mil metros cuadrados de la antigua losa y reforzaron la estructura alta con trabajos de impermeabilización. Tras terminar la retirada de escombros, la vía de servicio alrededor de la unidad deportiva quedó despejada y habilitada nuevamente para los deportistas que entrenan en la zona.

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Desde la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), su gerente, Emiro Valdés López, informó que ya se encuentran aprobados los planos, la licencia de construcción, el presupuesto y los pliegos definitivos para lanzar la licitación de las obras. La apertura formal de la contratación se dará una vez se complete la creación de una fiducia, el mecanismo financiero elegido para administrar los recursos y garantizar la transparencia durante la construcción.

"De crear una ruta jurídica, contractual y administrativa nunca intentada, al menos no creada. Y con esta ruta en Colombia, aún antes de salir a licitar, hemos avanzado lo más que se ha avanzado un esquema de esta naturaleza en lo que se ha podido avanzar en en Colombia, en cualquier otro proyecto, porque fácilmente una app te implica ese mismo paso, pero el día que tú formalizas lo entregas a un privado y pierdes la operación", agregó Valdés.



Para financiar y administrar el nuevo Atanasio, el Distrito diseñó una alianza entre el Inder y la EDU aprobada por el Concejo de Medellín. Según las autoridades locales, este modelo de concesión pública busca atraer inversión para mantener el estadio moderno a largo plazo, asegurando que el escenario siga siendo un bien 100 % público y de la ciudad.

"Este proyecto recoge mucha de la experiencia que ha sucedido en otras ciudades en materia de gestión de infraestructura para eventos. Pero en Medellín se tomó la decisión, y esto el alcalde fue muy claro desde el principio, se garantiza y se mantiene este escenario 100% público", agregó.

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De manera paralela a los pliegos de la licitación principal, la administración municipal avanza en el proceso de selección de la empresa de interventoría que supervisará los trabajos en cancha. Se espera que en las próximas semanas se publiquen los cronogramas oficiales para el inicio de las obras del nuevo nivel de tribunas.