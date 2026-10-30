Niño de 7 años quedó en video manejando un camión en Campamento, Antioquia; autoridades investigan

Las autoridades investigan un video en el que se observa a un niño de siete años conduciendo un camión tipo NPR por una vía secundaria entre los municipios de Campamento y Yarumal, en el norte de Antioquia. En las imágenes, conocidas a través de una denuncia ciudadana, se ve al menor maniobrando el vehículo mientras otra persona lo graba desde el interior de la cabina.

El hecho ha generado indignación por el riesgo al que fue expuesto el niño y los demás actores viales, pues se trata de un corredor por el que transitan vehículos de carga, motocicletas y carros particulares. En el video se observa al pequeño intentando controlar el volante mientras atraviesa varios tramos curvos de la carretera.

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Fabio Nelson Giraldo, abogado experto en movilidad, advirtió que permitir que un menor de esa edad conduzca un vehículo puede tener consecuencias económicas, civiles e incluso penales para el adulto responsable.

"Tiene consecuencias no solo pecuniarias, sino consecuencias de características de responsabilidad civil y conllevaría incluso a responsabilidad penal. Es decir, que en consecuencia de un siniestro de tránsito causado, ocasionado o donde intervenga este menor de edad de 7 años, el responsable directo es el adulto que le permite manipular o manejar el vehículo", indicó.



Según explicó, si se presenta un accidente de tránsito ocasionado por el niño, la responsabilidad recaería en el adulto que le permitió conducir y, especialmente, en quienes tienen a su cargo su cuidado, como sus padres o tutores. El abogado pidió a las autoridades de tránsito reforzar la vigilancia en esta zona de Antioquia y sancionar a los adultos que permitan este tipo de comportamientos.

Aunque en este caso no se reportaron consecuencias ni personas lesionadas, la situación encendió las alertas por la exposición del menor a un accidente de tránsito y el peligro que representó para quienes se movilizaban por esta carretera.

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Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho e identificar a los adultos que habrían permitido que el niño estuviera al volante del camión.