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Compran elecciones con impunidad: concejales rechazan suspensión de órdenes de captura a cabecillas

Desde sectores opositores hablaron varios concejales de Medellín, quienes han ejercido veeduría al espacio desde el famoso ‘tarimazo’, a finales de junio de 2025, en La Alpujarra.

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