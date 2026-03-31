Compran elecciones con impunidad: concejales rechazan suspensión de órdenes de captura a cabecillas

En toda una polémica en la capital antioqueña se ha convertido la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra 23 voceros principales y suplentes que hacen parte de la mesa de paz urbana entre el Gobierno nacional y estructuras delincuenciales de Medellín y el Valle de Aburrá.

Entre los recientes pronunciamientos por parte de sectores opositores se destacan varios concejales de Medellín, quienes han ejercido veeduría a lo que viene ocurriendo en el espacio sociojurídico desde el famoso ‘tarimazo’, a finales de junio de 2025, en La Alpujarra.

Uno de los primeros en expresar su postura fue el presidente del Concejo Distrital, Alejandro de Bedout quien no dudó en cuestionar los intereses políticos y electorales que para él están detrás de esta decisión motivada por parte del Alto Comisionado de Paz ante la entidad judicial.

"La pregunta no es si hay un acuerdo político detrás de esto, la pregunta es cuántos votos equivale cada orden de captura levantada. El presidente Gustavo Petro necesita ganar la primera vuelta con Iván Cepeda. Esto no es gobernar, eso es comprar elecciones con impunidad", indicó de Bedout.



En un sentido un poco más moral se refirió el concejal y exsecretario de Seguridad Andrés Tobón, quien se preguntó sobre el mensaje que envía a la sociedad el la Fiscalía y todas las entidades involucradas en la determinación respecto al crimen.

"Es un mensaje muy triste para la ciudadanía y para la justicia. El gobierno Petro está diciéndole a Colombia que delinquir, ser parte del crimen organizado, sí paga", aseguró.

También, la exfiscal seccional y actual concejal, Claudia Carrasquilla, se refirió a los argumentos que motivaron la disposición de la Fiscalía, afirmando que la disminución de registros de homicidios en la ciudad se debe a la operatividad de la fuerza pública.

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"Los que vivimos en la ciudad de Medellín sabemos que los homicidios siguen presentándose. Siguen las confrontaciones entre estructuras criminales que van dejando muertos de lado y lado. Entonces, ¿cuál baja? ¿Cuál tendencia de los homicidios? Y esto lo hace por la contundencia de las autoridades", apuntó.

Sobre lo ocurrido varios sectores políticos no han descartado imponer recursos legales ante eventuales conductas disciplinarias y legales que pudieran derivarse de la controvertida decisión.