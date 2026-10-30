Compras a última hora desbordan el comercio del centro de Medellín por la noche de disfraces

A pocas horas de la celebración de Halloween, el centro de Medellín registra un alto movimiento comercial. En el sector de El Hueco, decenas de personas recorren los establecimientos para comprar máscaras, diademas, disfraces y otros elementos para sumarse a la tradicional celebración de este 31 de octubre.

Los vendedores reportan la llegada de compradores que buscan los últimos detalles para sus atuendos, en una jornada marcada por las compras de última hora. Entre las opciones más buscadas están los accesorios para complementar los disfraces y los elementos para quienes todavía no han definido cómo se vestirán.

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"Ahora está muy de moda lo de los corseles, porque todas las niñas ahora están con lo de princesas y esos corsets, uno les vende todo el kitcito con guantes, medias, todo eso así. Máscaras las que más se han vendido. Son máscaras nuevas que más lo que están buscando. Hoy en día está de un los inflables, o sea, disfraces inflables, como todo lo que tenemos acá es demasiado un por las redes sociales, por todo ese tipo. Y este año también lo que es Toy Story por la película que salió y Spider-Man. Acá desde 40,000 pesos hasta 500, 600 mil pesos. Es un rango siempre bastante extendido", afirmaron los comeriantes del centro de Medellín.

Los niños también se preparan para Halloween y ya tienen elegidos los personajes y atuendos con los que saldrán a pedir dulces o participarán en las actividades organizadas en sus colegios, barrios y familias.



"Me gustaría disfrázarme de ninja porque me gusta por las cosas que trae, los atuendos. Me voy a disfrazar de la vaquerita de Toy Story, de Jessie, ya que me gusta", contaron los niños.

El movimiento comercial coincide con las proyecciones de Fenalco Antioquia. Según una encuesta realizada por el gremio, el 77 % de los paisas consultados tiene previsto celebrar Halloween, ya sea en sus empresas, viviendas o espacios públicos.

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Los dulces encabezan la lista de gastos, con un 61,4 % de los encuestados que destinará dinero a su compra. Les siguen los disfraces, con un 19,8 %, y el maquillaje, con un 9,8 %.

En cuanto al presupuesto, el 54 % planea invertir entre $50.000 y $150.000, mientras que el 13 % gastará más de $200.000. Los centros comerciales son el principal lugar de compra, con un 26,4 %, seguidos de los supermercados, con un 23,5 %, y las tiendas de barrio, con un 20,8 %.

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Uno de los datos que deja el sondeo es que el 41 % de los participantes aplazará sus compras hasta última hora. Además, los productos no serán exclusivamente para uso personal: el 33 % comprará para sí mismo, el 23,1 % para sus familiares y el 21,6 % para sus amigos.