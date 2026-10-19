Comunidad de Amagá protesta por olores a "mortecina" provenientes de empresa de procesamiento

Una jornada de manifestación cívico-cultural se adelantó en las calles de Amagá, donde la comunidad se movilizó para exigir soluciones definitivas a la constante emisión de olores ofensivos en el municipio, una problemática que no es aislada y que viene registrando un aumento en la frecuencia e intensidad de los episodios desde julio de este año.

La situación involucra las operaciones de la empresa Sanimax de Colombia S.A.S., planta dedicada a la transformación y procesamiento de subproductos de origen animal como plumas, huesos, sangre y vísceras provenientes de plantas de beneficio bovino, porcino y avícola para convertirlos en harinas industriales.

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Según registros de la Alcaldía de Amagá, en lo corrido del año 2026 se han radicado más de 300 quejas formales por la emanación de gases y malos olores que se intensifican durante las madrugadas, noches o días nublados.

La administración municipal emitió un comunicado expresando su rechazo ante la persistencia de estos eventos, señalando que los reportes de la ciudadanía indican episodios de náuseas y dolores de cabeza entre los pobladores.



Ante este panorama, tanto la Alcaldía como la mesa ambiental local solicitaron la intervención directa y rigurosa de las autoridades ambientales competentes para verificar los controles de emisión de la planta.

Frente a los reclamos, la administración municipal informó que la compañía anunció la adquisición de nuevos equipos de tecnología ambiental por un valor de 15 millones de dólares para mitigar y erradicar los efluentes olorosos.

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"Hemos puesto en conocimiento desánimas todas estas irregularidades que se presentan eh desde su empresa. Ellos han manifestado la compra de unos equipos por valor de 15 millones de dólares y esperan ponerlos en funcionamiento, lo que según ellos erradicaría o mitigaría los olores que hoy aquejan a los amagaseños", manisfestó el alcalde del municipio, Wilser Molina.

Por su parte, la empresa Sanimax emitió un comunicado ofreciendo disculpas por las molestias operativas registradas durante el fin de semana, atribuyendo las fallas puntuales a la variabilidad climática, al tiempo que sostuvo que sus procesos se ajustan a las normativas de emisiones vigentes.

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Mientras se coordinan las mesas de seguimiento entre la empresa, el municipio y las autoridades ambientales, los habitantes de Amagá esperan que la implementación de los nuevos sistemas tecnológicos ponga fin a las afectaciones en la calidad de vida de la zona urbana y rural.