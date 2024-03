Comunidad de San José de Apartadó sigue bajo amenazas pese a pedido del papa Francisco 

La comunidad de San José de Apartadó sigue bajo fuego. No importó que el papa Francisco pidiera al Gobierno que se garantizara la seguridad de esta población y recientemente han recibido nuevas amenazas.

Sobre las intimidaciones

Luego de que el Papa Francisco lamentara el asesinato del niño de 14 años Edinson Higuita y Nallely Sepúlveda de 26 años, en zona rural de Apartadó, los habitantes de la Comunidad de Paz en el corregimiento de San José denuncian que recibieron nuevas amenazas del Clan del Golfo.

Durante el Domingo de Ramos, el papa Franciscopidió oración por esta comunidad de paz, luego de los hechos de violencia del pasado 19 de marzo en San José de Apartadó. Además, el Sumo Pontífice reconoció la labor que ha hecho la Comunidad de Paz en el territorio.

“Ya expreso mi cercanía a la comunidad de San José de Apartadó en Colombia, porque hace algunos días fueron asesinados una joven y un chico. Esta comunidad en el 2018 ha sido premiada como ejemplo de compromiso para la economía solidaria y la paz de los derechos y los derechos humanos”, dijo el Papa Francisco.

Luego de ocurrido este suceso y del pronunciamiento de Francisco, el Clan del Golfo, que tiene injerencia en la zona, habría amenazado a la Comunidad de Paz para que se vayan de este sitio. Uno de los habitantes de este corregimiento habló sobre las intimidaciones.

“Nos llegaron mensajes de más amenazas, que la estrategia es acabar con toda la familia de la esperanza de la comunidad. Luego sigue Mulatos y La Resbalosa y van a venir”, relató.

Sin embargo, estos hechos no son nuevos, porque el 14 de diciembre de 2020 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en donde afirma que el corregimiento San José de Apartadó se encontraba en un nivel alto de riesgo. Además, advertían que líderes, lideresas sociales y miembros de la Comunidad de Paz, se encontraban en peligro por la permanente presencia en la región de grupos ilegales.

A pesar del asesinato de Nallely y Edinson, de las amenazas del Clan del Golfo o de los más de 300 homicidios que ha registrado la comunidad en las últimas décadas, las personas que habitan este lugar resisten a la idea de salir de sus hogares.

El padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita de la Comunidad de Paz, aseguró que la situación de seguridad que viven hoy se compara a la de 1997 cuando los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos ilegales eran pan de cada día. No obstante, manifiesta que seguirán luchando desde su territorio.

“Pues con esto no nos van a suprimir, no nos van a acabar, eh? No vamos a ceder, vamos a resistir, pacíficamente y no vamos a abandonar estas fincas, eh? Donde han llegado al extremo de la violencia”, dijo.

Por ahora, el alcalde de Apartadó, Héctor Rangel, agradeció el gesto del Papa Francisco y aseguró que todas las atenciones de la administración municipal estarán centradas en atender a la población de San José de Apartadó para que no haya más hechos de violencia.