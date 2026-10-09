Comunidad en Medellín que se surte de embalse Piedras Blancas está ahorrando más agua

La comunidad que tiene racionamiento por bajo nivel del embalse Piedras Blancas, se acerca a la meta de ahorro de agua planteado por EPM: ya supera el 80%.

La compañía reiteró que cada hogar y comercio debe ahorrar al día entre 70 y 92 litros de agua dependiendo de la zona para enfrentar la sequía por el Fenómeno de El Niño.

Publicidad

Aunque los retos siguen, el más reciente informe de Empresas Públicas de Medellín expone que el embalse de Piedras Blancas se acerca a la meta de ahorro de agua diaria establecida para enfrentar las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño en el Valle de Aburrá.

Pese a que todavía falta aumentar el consumo responsable para alcanzar el objetivo diario de la empresa de servicios públicos, sumado a los racionamientos de ocho horas diarias, las estadísticas vienen mejorando.



De acuerdo con el balance del miércoles 7 de octubre, los hogares abastecidos por este embalse ahorraron en promedio 74 litros de agua al día, frente a una meta de 92 litros. Esto representa un cumplimiento del 80,4 %, con una brecha de 18 litros diarios por hogar.

El resultado corresponde a los sectores de Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, donde la compañía paisa insiste en la necesidad de mantener y fortalecer las medidas de ahorro para contribuir a la continuidad del servicio.

Publicidad

La situación es más distante de la meta en el sistema La Fe, que abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín. Allí, el ahorro promedio llegó a 29 litros diarios por hogar, frente a los 70 litros establecidos como objetivo. El cumplimiento fue del 41,4 %, con una diferencia de 41 litros por hogar al día.

Por su parte, en el sistema Riogrande II, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín, el ahorro reportado el miércoles fue de 49 litros. La meta diaria es de 70 litros, mientras que el promedio de ahorro diario se ubica en 27 litros por hogar.

Publicidad

Vale la pena mencionar que este viernes le corresponde el racionamiento desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana al esquema 2, es decir, a los barrios Manrique Oriental y Santa Inés, Manrique central número 2, Villahermosa, batallón Girardot, San Miguel, la mansión y Llanaditas, Alejandro Echavarría y Caicedo, así como también Los Ángeles y Boston, el de las comunas Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, respectivamente.