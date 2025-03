Con circular amarilla de Interpol buscan a joven paisa desaparecida hace un mes en México

Con la alerta de Interpol, se adelanta la búsqueda en 196 países de María Camila Díaz, una joven de 24 años oriunda de Medellín y de quien no se sabe nada desde el pasado 26 de febrero de este año cuando se encontraba en México, país donde viajó desde el 7 de diciembre.

María Cristina Grajales, su hermana, le contó a Blu Radio que la familia siempre tuvo sospechas de la supuesta oportunidad de empleo que le ofrecieron.

"Ella no logra viajar, no sé qué pasó ese 3 de diciembre, y yo le insisto, Camila, si estás amenazada o si tienes una deuda adquirida, no lo hagas, dime y hablemos las cosas. Ella me asegura, no es nada de eso. Yo me voy para un viaje que tenía y al 7 de diciembre ella me escribe, pues me fui decidirme", contó.

Algunos de los detalles que tienen las autoridades es que la joven estudiante de mercadeo vivía con otra colombiana y que su última ubicación fue en Ciudad de los Deportes, en Benito Juárez.

Suministrada

Publicidad

"Ella siempre nos respondía era cuando estaba donde vivía y nunca nos mostró como una panorámica. Siempre eran imágenes muy cerradas, ángulos cerrados del lugar, nunca conocimos por una videollamada a la compañera de habitación. Siempre era como muy reservada con esa información", agregó la familiar.

Su familia también comentó que María Camila se encontraba estudiando mercadeo en la Fundación Universitaria Esumer, en Medellín, y cuando tenía que matricularse sucedió algo particular.

"En enero yo le escribí y le dije, Cami, hay que regresar para continuar la universidad. Habíamos gestionado como el recibo de matrícula, pero ya después me dice, no, es que me debo quedar un mes más, que eso es lo que yo digo. ¿Cómo así que debes quedarte un mes más? Y me dijo no, no, pues decidí quedarme un mes más y la universidad la suspendo este semestre y empiezo en junio", apuntó Grajales.

Por ahora, la familia de la desaparecida le pide al Gobierno nacional apoyar en la búsqueda de la joven, teniendo en cuenta que podría haber bandas trasnacionales detrás de esta desaparición, en este caso al parecer de trata de personas.