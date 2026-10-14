Con disturbios terminó jornada de marchas en Medellín: ordenaron intervención de la fuerza pública

Con enfrentamientos entre la fuerza pública y encapuchados finalizó la jornada de marchas en Medellín. En inmediaciones de la Universidad de Antioquia, sobre la calle Barranquilla, autoridades ordenaron la intervención policial ante el bloqueo de vías y lanzamiento de objetos

Organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales salieron a las calles en Medellín por primera vez durante el Gobierno de Abelardo De La Espriella sumándose a la jornada de movilizaciones convocada a nivel nacional.

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Por cerca de siete horas los manifestantes recorrieron varias vías principales especialmente del norte y el centro de la ciudad. Desde puntos como la Universidad de Antioquia, el Parque de los Deseos y la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), los diferentes recorridos llegaron a una concentración en el Parque de las Luces, cerca al Centro Administrativo La Alpujarra.

Entre las motivaciones varios de los asistentes expresaron preocupaciones sobre las nuevas políticas en materia de seguridad, presupuesto, educación y derechos humanos planteadas por la nueva administración nacional.



Tras la concentración en la zona de La Alpujarra, un grupo cercano a los 500 manifestantes retornó al norte por la avenida del Ferrocarril hasta llegar de nuevo a inmediaciones de la calle de Barranquilla, cerca a la Universidad de Antioquia donde la situación terminó en enfrentamientos con la fuerza pública.

Tras concentración en el Parque de las Luces, la marcha contra el Gobierno nacional en Medellín a esta hora retorna al norte por la avenida del Ferrocarril donde se espera que llegue a inmediaciones de la Universidad de Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/mRRWDH2QtZ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 14, 2026

Según Manuel Villa, alcalde encargado de la capital antioqueña, varios encapuchados bloquearon la vía, afectando la movilidad, además de lanzar botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados. Momentos de tensión se vivieron en la portería del Alma Máter.

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Desde el Puesto de Mando Unificado ordenaron a la Fuerza Pública intervenir de manera inmediata. “Que no haya ninguna duda: el derecho a protestar no está por encima de los derechos de los demás. La violencia no se justifica, el vandalismo no se tolera y la ley se hace cumplir”, dijo en su cuenta de X Villa.

La jornada contó con el acompañamiento de 356 policías, 272 soldados, funcionarios de la Personería Distrital, los equipos de Paz y Derechos Humanos, la Secretaría de Movilidad y los organismos de socorro.