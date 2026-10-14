Nueve militares resultaron heridos tras ataque con drones con explosivos del ELN en Chocó

Del nuevo el vecino departamento es epicentro de la violencia. Según confirmaron las autoridades, nueve militares resultaron afectados por un ataque con aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, durante la tarde de este miércoles 14 de octubre.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Séptima División del Ejército Nacional, las tropas del Batallón de Ingenieros Militares número 15, general Julio Londoño Londoño, fueron atacadas con estos dispositivos, en una acción que sería atribuida al frente Ernesto Che Guevara del ELN.

Publicidad

Tras la detonación, los nueve uniformados recibieron los primeros auxilios y, posteriormente, serán evacuados hacia Medellín, donde recibirán atención médica especializada. Hasta el momento, el reporte oficial no precisa la gravedad de las afectaciones que sufrieron los militares.

El Ejército rechazó el ataque y advirtió sobre el uso de drones equipados con explosivos por parte de grupos armados ilegales. Según la institución, estas acciones vulneran los derechos humanos e infringen las normas del derecho internacional humanitario.



La Décima Quinta Brigada informó que las operaciones militares continúan en el departamento del Chocó con el propósito de contrarrestar este tipo de ataques y proteger tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a la población civil.

Publicidad

Las autoridades militares mantienen el señalamiento preliminar contra el frente Ernesto Che Guevara del ELN como presunto responsable de la acción.