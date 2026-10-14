Coosalud anunció acuerdo con 13 IPS en Antioquia para pagar deudas por más de $42.500 millones

Tras deudas con los hospitales públicos del departamento y los problemas reportados por los afiliados, Coosalud EPS anunció en las últimas horas que puso en marcha una nueva fase de su plan de choque en Antioquia, con compromisos financieros por más de $42.500 millones y medidas para agilizar la atención de sus afiliados en 13 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).

Según indicó la entidad, las jornadas incluyeron mesas de trabajo para revisar las glosas superiores a $77.386 millones y se destrabaron 138 autorizaciones recientes y 102 remisiones de usuarios.

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La EPS indicó que las acciones buscan reducir las barreras administrativas y priorizar a los pacientes que requieren atención oportuna por la complejidad de sus enfermedades o su riesgo asistencial.

“Con el propósito de fortalecer la red de prestación de servicios de salud y garantizar una atención oportuna, integral y continua a nuestros afiliados, establecimos acciones concretas para fortalecer la prestación de los servicios y eliminar las barreras que afecten a los usuarios”, señaló Ana Corina Buchaar, gerente nacional de Salud de Coosalud.



Entre las instituciones participantes están la Clínica Vida, el Centro Oncológico de Antioquia, el Hospital General de Medellín, el Hospital La María, la Clínica Soma y el Hospital Marco Fidel Suárez, centros asistenciales con los que se revisaron necesidades relacionadas con tratamientos oncológicos, ortopedia, servicios diagnósticos y atención especializada.

También se analizaron alternativas de contratación, incluidos los acuerdos de Pago Global Prospectivo (PGP), y se revisaron casos relacionados con tutelas, desacatos, peticiones, quejas y reclamos, de acuerdo con la información entregada por Coosalud.

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Por lo pronto, desde la gerencia regional de Coosalud en Antioquia, explicaron que se estableció un plan de mejoramiento con compromisos para la EPS y las instituciones participantes. La Gerencia Regional y la Gerencia Nacional de Salud estarán a cargo del seguimiento.

Reportes de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, AESA, ante el Sistema de Información Hospitalaria SIHO del Ministerio de Salud, señalan que Coosalud les adeuda con corte a junio de este año 292 mil millones de pesos, de los cuales 99.000 corresponde a cartera vencida hace más de un año y los otros 193.000 a pendientes de menos de 360 días.