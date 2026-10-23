Conciertos filarmónicos, literatura y Autoshow: agenda cultural de Antioquia para este fin de semana

Música y literatura, con epicentro en el Valle de Aburrá, hacen parte de la programación cultural para este fin de semana en el departamento.

Quienes disfrutan de planes musicales podrán asistir este sábado, en Rionegro, a un concierto filarmónico de Arelis Henao, que invita a la presentación con la filarmónica de Medellín.

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"Estaré cantando con la orquesta filarmónica de Medellín. Un sueño más en mi carrera. Se imaginan, señor prohibido, Mujeres y despecho, con más de 40 músicos en escena, más mi agrupación. Estoy muy feliz celebrando estos 30 años de carrera", dijo la artista.

Rock filarmónico

Otro plan musical tendrán los amantes de rock en el teatro de El Tesoro. Allí, este viernes en la noche, la Filarmónica Metropolitana y Rock Nation Army se unen en Crazy Night, un concierto que llevará al formato sinfónico algunos de los grandes clásicos del rock de los años 80.



En literatura el espacio estará hoy y mañana en Sabaneta con la sexta Fiesta de las Letras y las Palabras. Mónica Palacio, subdirectora de patrimonio, memorias y bibliotecas del municipio, adelanta detalles de la programación.

"Conversatorios, ferias y talleres que nos invitarán a pensar en aquellos mundos imaginarios que parecen perfectos y como autores invitados tendremos a Will Pulgarín y a David Betancur", señaló la funcionaria.

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Salón del Inmueble 2026

En Medellín también se vivirá una nueva edición del Salón del Inmueble. Este lugar reunirá 178 proyectos de 33 constructoras y promotoras, con oferta en Medellín, el Oriente antioqueño y otras ciudades del país, para quienes buscan generar ingresos por arrendamiento, construir patrimonio o encontrar una vivienda que responda a sus necesidades de comodidad y calidad de vida.

"Antioquia sigue consolidándose como un destino atractivo para la inversión inmobiliaria. Entre enero y agosto del 2026, el 15.5% de las ventas de vivienda no bis en el departamento correspondieron a colombianos residentes en el exterior, mientras que el 3.4% de las ventas a extranjeros no residentes y el 18.5% de las ventas a colombianos residentes en otras regiones del país", detalló Tatiana Castaño Agudelo, directora de ferias.

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Evento de motores

Finalmente, durante estos tres días, -desde hoy hasta el domingo- la capital antioqueña será sede de la feria Autoshow en Plaza Mayor. En ese espacio, entre otras cosas, los asistentes podrán disfrutar de más de 50 marcas participantes y actividades destacadas como Latin Wrapper, la pasarela de vehículos icónicos y el tuning en vivo.