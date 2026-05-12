Condenan a 40 años de prisión a alias ‘Duende’ por homicidio en una riña en Medellín

Condenan a 40 años de prisión a alias ‘Duende’ por homicidio en Medellín. La investigación de la Fiscalía determinó que asesinó a la víctima tras viejas disputas personales por lesionar a un familiar y luego ser blanco de varias amenazas de muerte.

Luego de un año del crimen, la justicia logró una numerosa condena contra un extranjero que acabó con la vida de otro, de su mismo país, en la capital antioqueña.Se trata del ciudadano venezolano Yeferson Eduardo Rodríguez Fernández, a quien un juez de conocimiento condenó a 40 años de prisión en las últimas horas, tras encontrarlo responsable del asesinato de un hombre ocurrido el 17 de mayo de 2025 en un establecimiento comercial del barrio Santa Mónica, en Medellín.

La decisión se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara un sólido material probatorio que permitió demostrar la responsabilidad del hoy condenado en este crimen.

De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín, Rodríguez Fernández se acercó a la víctima y, aprovechando que se encontraba en estado de indefensión, le disparó directamente en la cabeza. Después de cometer el homicidio, huyó del lugar a bordo de un automóvil para evitar ser capturado.



Durante el proceso judicial también se estableció que entre el hoy condenado y la víctima existían antecedentes de conflictos personales. Según las autoridades, en marzo de 2024 ambos habrían tenido problemas luego de que alias 'Duende', presuntamente, lesionara a un familiar de la víctima. A partir de ese episodio, el ahora sentenciado habría amenazado de muerte a la víctima en repetidas oportunidades.

Finalmente, la justicia lo declaró culpable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, imponiéndole una condena de cuatro décadas en prisión.