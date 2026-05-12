Siguen siendo devueltos a su país: Migración impidió la entrada de un mexicano a Medellín

Siguen siendo devueltos a su país: Migración Colombia impidió la entrada de un mexicano a Medellín por alerta de delitos sexuales. Ya van 58 casos este año detectados en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia.

El refuerzo en controles y protocolos por parte de autoridades migratorias en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro nuevamente puso en evidencia a ciudadanos extranjeros que estarían buscando llegar a la ciudad de Medellín para cometer delitos sexuales.

El último caso fue el de un mexicano que tenía en su historial un reporte asociado a delitos sexuales con menores de edad, por lo que oficiales de Migración Colombia le impidieron la entrada al país.

Ante este nuevo caso, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, resaltó el trabajo articulado y manifestó que no son solo cifras, “son depredadores sexuales que hemos impedido que lleguen a Medellín a abusar de nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres”.



Recientemente, Villa explicó que se está capacitando a los agentes de migración y a la policía en los aeropuertos por parte de HSI y CBP, que es la agencia migratoria estadounidense, para mejorar el perfilamiento de quienes ingresan al aeropuerto con intenciones de venir a la ciudad a cometer estos delitos.

“No solamente estamos haciendo inadmisiones por el listado de las alertas Angel Watch, creamos la alerta Medellín. En los lugares turísticos donde veamos un extranjero cometiendo alguna actividad en contra de la ley 18 01, le pedimos a la policía que proceda con el respectivo comparendo. Ese comparendo y ese informe nosotros se lo estamos entregando a migración, que dentro de su competencia y autonomía administrativa valore eventualmente en una posible ocasión de reingreso al país para que le diga que no es bienvenido”, dijo.

Otro caso reciente se registró a finales de abril, en un vuelo procedente de Nueva York, donde por medio de entrevistas y la revisión de antecedentes, identificaron inconsistencias y relaciones de cinco estadounidenses con contactos locales que promueven exclusivos paquetes turísticos privados “todo incluido” o prácticas relacionadas con explotación sexual, no solo en la capital antioqueña, sino en otras ciudades del país.

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Por esta razón, los extranjeros fueron devueltos de inmediato a la ciudad de procedencia en el siguiente vuelo de la misma aerolínea. La entidad atribuyó estos resultados a la capacitación que han recibido oficiales de Migración Colombia para identificar perfiles de riesgo, lo cual también se ha traducido en resultados en todo el país.

De acuerdo a cifras de la entidad, a la fecha son 58 los extranjeros que han sido inadmitidos en esta terminal aérea por motivos relacionados con explotación sexual, mientras que en todo 2025 la cifra alcanzó los 110 casos.