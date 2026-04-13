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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Estadounidense se convirtió en el extranjero 34 inadmitido este año en aeropuerto de Rionegro

Estadounidense se convirtió en el extranjero 34 inadmitido este año en aeropuerto de Rionegro

Uno de los casos más reciente tiene que ver con el de un influencer que promovía a la capital de Antioquia como un destino turístico por sus mujeres.

294407_Blu Radio. Aeropuerto José María Córdova / Foto: www.aeropuertorionegro.co
Blu Radio. Aeropuerto José María Córdova / Foto: www.aeropuertorionegro.co
Foto: www.aeropuertorionegro.co
Por: Felipe García Solano
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Actualizado: 13 de abr, 2026

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