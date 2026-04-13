Estadounidense se convirtió en el extranjero 34 inadmitido este año en aeropuerto de Rionegro

En las últimas semanas Migración Colombia ha inadmitido a varios ciudadanos extranjeros que llegaron hasta el aeropuerto internacional José María Córdoba de Rionegro, pero que al pasar por los puestos de control de determinó posibles amenazas para la seguridad de los menores de edad, en especial de la ciudad de Medellín.

Es el caso de un estadounidense que llegó hasta la terminal aérea del Oriente antioqueño, pero se le impidió el ingreso al país por tener un historial delictivo como presunto agresor sexual de menores de edad.

Este extranjero se suma a la larga lista de 33 personas más que durante los primeros tres meses y medio del año han sido inadmitidas del aeropuerto internacional por diferentes alertas emitidas por autoridades internacionales por posibles agresor no solo de niños y niñas, sino también de mujeres.

Precisamente el hecho más reciente tiene que ver con el de un influencer que promovía a la capital de Antioquia como un destino turístico por sus mujeres y que fue deportados y expulsado de Colombia por su aparente promoción a la explotación sexual.



El conocido como Chill Capo, promovía fiestas y encuentros dirigidos a visitantes internacionales e, incluso, ofrecía consejos para evadir controles de autoridades en medio de paquetes turísticos que, al parecer, también ofrecía en sus redes sociales.

La directora regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia, Paola Salazar, fue enfática en rechazar este tipo de comportamientos que refuerzas los estereotipos de belleza de las mujeres de Medellín y el resto del departamento.

"Ofrecía paquetes turísticos en los que incluía supuestos consejos para evadir controles de las autoridades migratorias y promocionando a las mujeres en Medellín como atractivo turístico, reforzando de esta manera estereotipos patriarcales sobre la mujer antioqueña", mencionó Salazar.

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Se espera que durante los próximos días las autoridades de la capital de Antioquia se reúnan con entidades estadounidenses con el fin de extremar las medidas que permitan prevenir los casos de explotación sexual de niños, niñas y mujeres.