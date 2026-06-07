Confirman crimen de tres personas reportadas como secuestradas por disidencias Farc en Remedios

Un inesperado giro tomó el hecho violento que en las últimas horas se registró en una finca de la vereda Las Camelias en el municipio de Remedios donde incursionaron al menos 15 hombres armados del frente cuarto de las disidencias de las Farc.

Aunque inicialmente las autoridades habían recibido el reporte de parte de familiares sobre el secuestro de una pareja de esposos y dos trabajadores de la finca, nueva información, donde también los ilegales quemaron dos viviendas, arrojó un fatal resultado.

Según confirmó el gobernador Andrés Julián Rendón, cerca del sitio fueron hallados los cuerpos sin vida de tres de estas personas que corresponderían a los dos trabajadores y una mujer identificada como Rocío Silva. Su esposo, Efrain de Jesús Botero Mejia, es quien seguiría desaparecido.

Sobre el caso, un hijo de la pareja también había comentado a las autoridades que pocas horas después de ocurrida la situación recibió una llamada donde los integrantes del grupo armado le exigieron 60 millones de pesos para liberar a sus familiares.



También el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aprovechó la situación para reiterar sus críticas al proceso de paz total y al trato que ha brindado el Gobierno nacional a las disidencias comandadas por alias ‘Calarcá’, pero coordinadas en la región por alias ‘Jhon Fiera’.

“Está muy calladito Calarcá previo a elecciones: ¿Por qué será? Pero sigue delinquiendo así como los otros bandidos. Vaca ladrona no olvida portillo y sabe que el gobierno Petro no lo toca”, destacó el mandatario en su cuenta de X.