Continúa drama de familias de mujeres que viajaron a México; preocupan exigencias de dinero

Sigue el misterio de la desaparición de seis mujeres colombianas, entre los 21 a 25 años de Bogotá, Cúcuta, Pereira y Medellín .

Las familias de Derlys Dayana Paneso Taborda y Yarlín Giraldo Soto, residentes en la capital antioqueña, aseguran que no saben nada del paradero de las jóvenes que viajaron con la promesa de una mejor vida, pero que desconocen de sus paraderos desde el 25 de septiembre, donde no han tenido ningún rastro o noticias de ellas.

Kelly, hermana de Yarlín, dijo en diálogo con Blu Radio que la preocupación es porque a ellos como familia les han hecho exigencias de dinero, que hace ver como se las tuvieran secuestradas.

"No les quieren entregar el pasaporte ya que hasta que ella no les pagaba la plata que ella se invirtió en ellas tanto en pasajes, hospedajes, comida y muchas cosas más entonces ella es la responsable totalmente de la desaparición de las muchachas, tampoco nos quiere dar información de dónde están, quién las tiene, nada de eso", dijo Giraldo.

Algunos allegados de otras jóvenes dicen haber recibido llamadas similares en las que les piden dinero hasta los 420 millones de pesos, para cubrir gastos de viaje y manutención. Al parecer, les habrían confiscado los teléfonos y documentos. Ante este panorama, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez pidió a los familiares que hagan las denuncias.

"Están viviendo un drama. Esa es la instrucción que le he dado a mi equipo. Yo he preguntado y me dicen que ni en Policía ni en Fiscalía hay denuncias en Medellín. Hay una denuncia sobre este tema que está radicada en Tolima. Yo le he pedido inclusive a mi equipo que busque a las familias para nosotros poder apoyarlas desde acá", aseguró el mandatario.

Por ahora, Andrés Hernández, cónsul de Colombia en México confirmó en su cuenta de X que “trabaja en conjunto con la Fiscalía General de ese estado con el fin de localizar y rescatar a las connacionales”.