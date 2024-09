El infierno de las familias de las 6 colombianas desaparecidas en México

El pasado jueves 19 de septiembre, en horas de la noche, Derlys Dayana Panesso, de 25 años, salió de su casa hacia el aeropuerto José María Córdova en dirección hacia Veracruz, México, con el propósito de una vida mejor para su familia y su pequeño hijo de 5 años. Sin embargo, lo que sería la promesa de una vida mejor, se convirtió en un infierno para su familia, quien esperaba volverla a ver el domingo, 22 de septiembre, fecha en la que supuestamente la empresa que la contrató para trabajar como modelo en México, le habría comprado el pasaje para devolverse, sin embargo, Derlys Dayana nunca abordó el vuelo, y su familia se quedó a la espera de volver a recibir respuestas o señales de vida de la joven, pues no volvió a saber de ella desde de su última llamada el miércoles,18 de septiembre, a las 8:30 de la noche.

Desde ese momento, su hermano, Duván Arley Panesso, emprendió una búsqueda incansable para saber el paradero de su hermana, quien para ojos de él, era la alegría de la casa.

"Dayana es una persona muy feliz, es decir, es la alegría de la casa. Somos una familia muy unida, ella trabajaba como vendedora en tienda en el sector de Buenos Aires y Villahermosa, y parte del centro. El tema es que a ella la contactan y le ofrecen un empleo, supuestamente para modelaje, en México, para eventos. Entonces, ella arranca y viaja el 19 de septiembre, un jueves, en horas de la noche, y llega posteriormente el viernes a Ciudad de México, y entonces ya la conversación con mi hermana era muy poca, era muy poca, casi que de vez en cuando. Entonces, todo se fue complicando hasta el día 18 de septiembre, miércoles, que yo pierdo contacto a las 8:30 con ella. Yo estaba en clase, yo soy estudiante del ITM, y recibo la llamada de ella y me salgo a contestarla, y fue muy poco lo que me dijo. Me dijo que no podía hablar, que todas las condiciones habían cambiado, que todo estaba muy maluco, muy duras las cosas, pero que cuando ella pudiera hablar me decía, y ahí se cortó la comunicación. Entonces, desde eso, no tengo más comunicación con ella", explicó el hermano.

Para la familia Panesso, esta travesía en busca de Derlys ha sido infierno, pues no solo han sido víctimas de desplazamiento y han tenido que luchar con la discapacidad de la madre de la joven, quien ha vivido en una constante incertidumbre por el paradero de su hija, sino que además, según su familia, luchan con el abandono de las autoridades frente a la desaparición de su hermana, pues ni la Embajada Mexicana en Colombia, ni la Policía Nacional, ha hecho lo suficiente para saber qué paso con Derlys Dayana.

Duván, su hermano, cree que las personas que le arrebataron a su hermana serían parte de una red de trata de blancas en México y Colombia, pues el celular de la joven fue hackeado por las personas involucradas en su secuestro y solo hasta hace pocos días, una de sus hermanas, Dina, con la fe intacta decidió insistir y llamar a su celular, hasta que le contestó Yesica Anahí Ramírez, también conocida como ‘Lilith’, una de las supuestas implicadas en su desaparición.

Su hermano relata que las incógnitas en torno a la desaparición de Derlys son muchas, pues ninguna de las 6 mujeres se conocía y todas viajaron en días distintos desde diferentes partes de Colombia: Medellín, Bogotá, Cúcuta y el Eje Cafetero, a reunirse con la persona que las habría contactado, la cual no fue quien las recibió, sino que en México, en Migración, las estaba esperando ‘Lilith’, quien sería una de la responsable de la ausencia de las 6 mujeres, y quien se habría contactado hasta hace poco con la hermana de Deryls, Dina, para hacerse pasar por parte de las autoridades mexicanas para pedirles que no denuncien, y que saben perfectamente, que las familias están en contacto, y que para que sus familiares estén seguras, que borren absolutamente todo.

"Yo sé que en grupos han estado hablando, que han estado diciendo y todo. Ustedes, por favor, no publiquen en redes sociales que las buscan o no que publiquen en grupos. Lo único que yo necesito es que, por favor, pidas que borren todo reporte, toda foto, todo, todo, todo de ella hasta que aparezcan con bien", menciona alias 'Lilith' en la llamada.

Duvan Arley, menciona que esta persona, los habría bloqueado de todas partes, apenas se enteró de que la familia estaba haciendo pública la denuncia. La presunta secuestradora, hasta el momento, solo se mantiene en contacto con una de las familias de las 6 mujeres desaparecidas.

El joven, con voz quebrada, le confesó a Blu Radio que ha sido imposible conseguir ayuda de parte de los entes de control, quienes ha ignorado sus peticiones, y que a pesar de que ya hay establecida una denuncia formal sobre la desaparición de Derlys, los avances han sido nulos. Duvan solicita a las autoridades de su ayuda, y que no solo su hermana, sino las 6 jóvenes, vuelvan a casa, sanas y salvas.

"Sean humanos, que se pongan en el lugar de nosotros, que el Estado se ponga en sus zapatos y que por favor nos ayuden, que le den importancia a esta denuncia y que no la archiven como hacen con muchos tipos de procedimientos, que por favor nos ayuden, es un ser humano, es una mamá, es una hermana, es la alegría de la casa", expresó Panesso.

Hasta ahora, la familia Panesso en compañía de las demás familias de las mujeres, identificadas como Sofía Velásquez Giraldo, Yarlin Giraldo, Marianyeli Michel Chacón Álvarez, Michel Daniela Morales y otra mujer que aún no ha sido identificada, mantienen una comunicación constante por medio de un chat grupal que comparten, en el que han tenido que ser ellos los investigadores y dolientes de este caso, en vista de la ausencia de las autoridades, para poder volver a abrazar a sus seres queridos, quienes actualmente, cumplen casi una semana, desde la última vez que se dijeron adiós.