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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Corpurabá anunció restricción total para ingreso de turistas a playa Bobalito y Páramo del Sol

Corpurabá anunció restricción total para ingreso de turistas a playa Bobalito y Páramo del Sol

Buscan proteger estos ecosistemas de los riesgos que representan la llegada masiva de personas durante temporadas como Semana Santa.

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