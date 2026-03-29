Corpurabá anunció restricción total para ingreso de turistas a playa Bobalito y Páramo del Sol

Con el objetivo de preservar ecosistemas estratégicos durante la alta afluencia de visitantes en Semana Santa, autoridades del departamento de Antioquia anunciaron restricciones de acceso en zonas ambientales clave del Urabá y el Occidente del departamento.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el cierre total hasta el 31 de diciembre de Playa Bobalito, en el municipio de Necoclí, un territorio reconocido por ser punto de anidación de cuatro especies de tortugas marinas: verde, carey, caná y cabezona.

Según las autoridades, la presencia masiva de turistas podría interferir en los ciclos de desove, afectando directamente la reproducción de estas especies de importancia global.

"El Golfo de Urabá y en específico playa Bobalito hace parte de una colonia anidadora de suma importancia en el Caribe y estos son datos que se deben de proteger, se deben de cuidar y todos debemos de conservar en esas acciones dadas a la protección de la playa", mencionó Vanessa Tabares, experta en Ecología de zonas costeras y tortugas marinas.



De igual forma, se restringió el ingreso a los páramos El Sol y La Alegría, ubicados en el municipio de Urrao hasta el próximo 31 de agosto. Estas áreas cumplen un papel fundamental en la regulación hídrica y albergan una alta diversidad biológica, por lo que su conservación resulta prioritaria ante el riesgo que representa la intervención humana en temporadas de alto flujo.

Alexis Cuesta, director de Corpourabá, indicó que se desplegarán operativos de control para garantizar el cumplimiento de las medidas y reiteraron el llamado a la ciudadanía a acatar las restricciones, al tiempo que invitaron a optar por destinos turísticos autorizados durante la temporada.

"Ese presente es el acceso indiscriminado y quiero agregar que en ambos casos vamos a realizar jornadas de control con las autoridades, tanto en playa Bobalito como también en todos los páramo o cualquier otra zona de restricción dentro de la autoridad o la jurisdicción ambiental", destacó Cuesta.

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Estas acciones estarán acompañadas durante al menos 20 visitas de control durante la Semana Santa a diferentes puntos de la jurisdicción de esta autoridad ambiental para evitar el tráfico de fauna y flora que incrementa particularmente por estos días.