Crisis de salud en 19 cárceles de Antioquia y Chocó: 100 profesionales renunciarían

Blu Radio conoció que se avecina una crisis de salud en cárceles de Antioquia y Chocó tras la posible renuncia masiva de cerca de cien profesionales que prestan sus servicios en estos centros. Personal suspendió labores tras cambios en sus contratos con un nuevo operador.

La compleja situación humanitaria que atraviesa el sistema penitenciario en Antioquia y Chocó puede ser mucho peor en los próximos días tras la decisión que diferentes profesionales de la salud han tomado frente a la suspensión de labores con el inicio de un nuevo operador del millonario contrato de prestación de estos servicios fundamentales para la población privada de la libertad.

Cerca de cien personas entre médicos, odontólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y regentes de farmacia han manifestado su rechazo a las nuevas condiciones laborales impuestas por la Unión Temporal Norsalud PPL, quien desde el 1 de agosto es el operador de estos servicios para 19 centros penitenciarios de Antioquia y Chocó.

Según explicó a Blu Radio una de las profesionales que decidió suspender sus actividades, tras el inicio en la ejecución de este contrato adjudicado el 29 de julio por la Fiduprevisora por un valor de 56.197 millones de pesos, se incluyeron condiciones que desmejoran a todas luces su situación laboral.

Disminución de salarios, la contratación por prestación de servicios debiendo asumir el pago de la seguridad social y también una póliza que cobija a los contratos, ha generado gran malestar en la mayoría de los afectados.

“Ya nos dijeron que si no aceptamos esas condiciones, entonces más bien nos retiramos la renuncia que ellos se encargaban, pues de de contratar nuevo personal y que ya tienen pues como un plan de contingencia ante una renuncia masiva que es digamos lo que se viene”, afirmó en Blu Radio.

La fuente aseguró que aunque el impacto de la falta de servicios de salud se sentirá en establecimientos de mayor capacidad como Bellavista, El Pedregal o Puerto Triunfo, realmente también afectará a otros más pequeños donde hay reclusos con patologías complejas y que requieren un seguimiento constante.

“Igual en todos, aunque sea en menor proporción tenemos pacientes con patologías crónicas con enfermedades, pues requieren un seguimiento y no sabemos realmente si nosotros nos vamos a quedar o quién va a hacer encargado”, agregó.

Jorge Carmona, defensor de derechos humanos de esta población en el departamento, expresó que las precarias condiciones laborales para este personal no son nuevas y que en reiteradas ocasiones han hecho solicitudes para su mejoramiento a la Unidad de Servicios Penitenciarios.

“Tenemos una precariedad con el tema, no hay las suficientes personas idóneas para administrar y para atender la población, existen varios pendientes del tema de salud y es por eso es porque no les está pagando es un tema que tiene que ver, netamente con la unidad de servicio penitenciarias de su especie no están haciendo esa contratación de manera responsable”, relató el líder de esta población.

Al intentar contactar a una de la funcionarias de la Unión Temporal compuesta por Sumimedical S.A.S., Lanus S.A.S., Tu Salud Plus IPS, ADI Salud IPS y Nuestra Salud Integral IPS, no se obtuvo ninguna respuesta sobre la situación que podría agravarse con el pasar de las horas.