Crítico panorama por afectaciones de lluvias en Antioquia: hay 64 municipios en alerta

La temporada de lluvias ha generado diversas afectaciones en distintas partes de Antioquia, entre las subregiones más afectadas están Urabá por inundaciones y Suroeste por movimientos en masa. Además, en el departamento, durante este año, van más de 500 emergencias asociadas a lluvias y solo en el mes de octubre van más de 35 emergencias. Adicionalmente, durante este año se han reportado más de 27.000 familias afectadas en toda la temporada de lluvias y solo en el mes de octubre van 1.500 familias afectadas en el departamento.

A esto se le suma, el más reciente reporte de las autoridades, donde indicaron que en lo que va corrido del año van cerca de 1.400 eventos asociados a las lluvias y cerca de 7.000 atenciones, que son derivadas por las inundaciones. Adicionalmente, durante el fin de semana, 25 familias resultaron afectadas en Medellín por las lluvias y cerca de 80 personas ya fueron caracterizadas y se encuentran recibiendo atención. Adicionalmente, las autoridades mencionaron que el afluente con mayor afectación por inundación en vía pública, sería la quebrada La Presidenta, la cual debido a las lluvias generó la inundación de una edificación y una escuela, además se produjo el colapso de una cancha y debió de evacuarse temporalmente algunos salones de dicha institución.

Asimismo, las autoridades reportaron que durante el fin de semana, hubo 16 municipios afectados y que actualmente se tienen 64 municipios que tienen alerta por inundación, 85 municipios en alerta por movimientos en masa y 12 municipios han sido decretados por calamidad pública. Las autoridades mencionaron que la Gobernación de Antioquia han destinado una millonaria suma para solventar las afectaciones por lluvias.

"El gobernador entendió muy bien lo que es esta temporada de lluvias y nos destinó casi 9 mil millones de pesos adicionales solamente para esta temporada de lluvias y atender así obviamente la corresponsabilidad que requiere por parte del DAGRAN, la atención a todas estas emergencias", recalcó Carlos Andrés Ríos, director del departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia.

Uno de los hechos más recientes por afectaciones por lluvias fueron los reportados en Betania, con 20 familias damnificadas, a estos, también se le suman las afectaciones por lluvias en Urabá, en la que según las autoridades, se ha identificado como una de las subregiones que siempre ha tenido dificultades por inundaciones.

"Aquí en Urabá, la lluvia se han arreciado en estas últimas semanas y ha habido inundaciones en algunos sitios como en Carepa y en Apartado. Yo también he salido afectada porque las aguas se han entrado a mi casa y pues siempre me dañaron por ahí unas cositas, pero afortunadamente, pues, la vida no", mencionó Luz Marina, una de las afectadas en el municipio de Apartadó.

Las autoridades han mencionado, que vienen desarrollando estudios de movimientos en masa para el departamento para podernos anticipar ante cualquier riesgo. Igualmente, se vienen adelantando acciones con el sistema de alerta y monitoreo a estos municipios afectados y ya se tienen 118 instrumentos instalados en las quebradas del departamento de Antioquia, situados en 36 municipios. Además, se han entregado más de 1.500 ayudas humanitarias y ya se tiene un nuevo contrato de ayudas humanitarias y maquinaria amarilla, que permitirá privilegiar de manera anticipada cualquier necesidad que se tenga en el departamento.

Por último, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de El Bagre reportó al DAGRAN que dos hombres entre 20 y 25 años, oriundos del Corregimiento de Puerto López ubicado en el municipio de El Bagre, que se desplazaban en canoa, fueron arrastrados por el río Timbiquí debido a una corriente súbita, y hasta el momento, solo ha sido encontrado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres desaparecidos.