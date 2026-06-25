Cruz Roja en Antioquia habilita canales para venezolanos sin contacto con sus familias

La Cruz Roja en Antioquia activó canales de atención para venezolanos que perdieron contacto con sus familias tras los dos fuertes terremotos hace más de 12 horas.

La tragedia que golpea a Venezuela tras los dos poderosos terremotos registrados en las últimas horas también comenzó a sentirse en Antioquia y especialmente en Medellín.

Muchos ciudadanos venezolanos radicados en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá intentan establecer comunicación con familiares y amigos en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, mientras persisten las fallas en las comunicaciones y continúan las labores de búsqueda y rescate.

#Dato La @CruzRojaAntioq activó canales de atención para venezolanos que perdieron contacto con sus familias tras el fuerte terremoto de las últimas horas. #MañanasBlu pic.twitter.com/Lgch6JXVfU — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) June 25, 2026

Ante esta situación, la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia, habilitó canales especiales de atención para apoyar a las personas que hayan perdido contacto con sus seres queridos en el vecino país.



La entidad informó que los ciudadanos pueden comunicarse a través de la línea 317 592 4024 o el correo electrónico rcf@crantioquia.org.co donde recibirán orientación sobre los mecanismos disponibles para la búsqueda de familiares y el restablecimiento de contactos.

La medida cobra especial relevancia en Medellín, ciudad que alberga una de las mayores comunidades venezolanas de Colombia. Se estima que cerca de 240.000 ciudadanos venezolanos residen actualmente en la capital antioqueña, muchos de ellos con familiares directos en Caracas, Valencia, Maracay, La Guaira y otras zonas que resultaron impactadas por la emergencia.

El desastre ocurrió tras una inusual secuencia de dos fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela con apenas segundos de diferencia. Los movimientos alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5, convirtiéndose en uno de los eventos sísmicos más destructivos registrados en el país durante las últimas décadas que incluso llegó a sentirse en la ciudad de Bogotá y otras zonas de Colombia.

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Las mayores afectaciones se concentran en Caracas, La Guaira y sectores del estado Carabobo, donde se reportan edificios colapsados, daños en infraestructura estratégica con un saldo parcial de al menos 164 muertos y más de 970 heridos.