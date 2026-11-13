Daviarena se inaugura este sábado con concierto de Juanes, en medio de preocupación por movilidad

A pocas horas de la apertura del DaviArena, en Sabaneta, persisten las preocupaciones por las condiciones de movilidad en el municipio ante la llegada de miles de asistentes al concierto de Juanes, previsto para este sábado. Mientras se ultiman los preparativos para el evento, concejales y habitantes han cuestionado si las vías y las obras de infraestructura están listas para responder al flujo de vehículos y personas que se espera en la zona.

Una de las voces que expresó inquietudes fue la concejala Alliday Tobón Henao, quien acompañó la socialización del estado actual de las instalaciones del escenario y señaló la importancia de hacer seguimiento a sus condiciones y al desarrollo de las obras necesarias para su funcionamiento.

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La corporada manifestó que estos espacios requieren atención y una gestión responsable, al tiempo que insistió en la necesidad de conocer su estado actual y trabajar en soluciones para los asuntos que preocupan a la comunidad.

"¿Cuáles son esas sobras o aportes, digamos, económicos para resarcir, retribuir o restaurar todos los impactos negativos que se puedan generar a nivel social? Cuando yo compro una vivienda, yo compro paz, compro calidad de vida. Yo no compro, digamos, ni problemáticas sociales ni microtráfico. Definitivamente, para mí, empezamos el proyecto al revés. No estamos preparados, pero entonces vamos a salir a qué? A improvisar", indicó.



Frente a este panorama, la Alcaldía de Sabaneta anunció un operativo con cerca de 60 uniformados de la Policía Metropolitana, junto con inspectores, comisarías de familia y agentes de tránsito, estarán desplegados durante el evento.

En materia de movilidad, confirmaron que se habilitarán corredores de acceso por la avenida Regional, la avenida Las Vegas y la carrera 43A, con circuitos especiales para el descenso de pasajeros. También se realizaron ajustes en la red semafórica entre las calles 50 Sur y 68 Sur.

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"Tenemos tres vías principales de acceso a Aldavia Arena, la avenida regional, la avenida de Las Vegas y la carrera 43A. Estas vías van a estar diseñadas con circuitos y anillos viales procurando el descenso de todos los pasajeros que lleguen al escenario cultural. Asimismo, queremos recomendarles que tomen el sistema masivo metro", indicó Estic Velez Ríos, secretario de Movilidad (e).

Una de las medidas anunciadas es la extensión del servicio del Metro hasta la 1:30 de la madrugada, para facilitar el regreso de los asistentes. Además, se instalará un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de cualquier eventualidad. Se espera que la apertura del escenario cuente con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella.