Decretan toque de queda para menores por consumo de drogas y riñas en Caramanta, Antioquia

La Alcaldía de Caramanta decidió decretar un toque de queda nocturno para menores de 18 años, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, riñas y otros hechos que puedan comprometer la seguridad del municipio del Suroeste antioqueño.

La medida quedó establecida y rige todos los días, de lunes a domingo, entre las 10:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, tanto en la zona urbana como en la rural del municipio, horario en el que niños, niñas y adolescentes no podrán circular ni permanecer en espacios públicos sin la compañía de sus padres.

Publicidad

El alcalde de Caramanta, Juan Esteban Correa, explicó que la decisión se tomó después de analizar situaciones relacionadas con la presencia recurrente de menores en las calles durante la noche, en algunos casos sin acompañamiento de sus familias.

"Establecemos un toque de queda para menores de edad, pero ¿qué buscamos con esta medida? Hemos tenido peleas, hemos tenido mucho consumo de drogas, de alcohol, y nosotros queremos tomar medidas", insistió el mandatatrio.



Según los reportes conocidos por las autoridades, también se han identificado comportamientos que generan preocupación, entre ellos el presunto consumo de licor y estupefacientes, así como riñas que habrían quedado registradas en cámaras de seguridad.

La Administración Municipal hizo un llamado a padres, madres y cuidadores para que refuercen el acompañamiento de los menores y así evitar alteraciones al orden público en esta zona del Suroeste antioqueño.