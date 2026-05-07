Defensoría busca canales humanitarios para localizar al joven periodista Mateo Pérez

La situación del joven periodista y estudiante de la Universidad Nacional, Mateo Pérez, mantiene en vilo al departamento de Antioquia. Tras su desaparición en la zona rural de Briceño, mientras intentaba cubrir los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y la Fuerza Pública, la Defensoría del Pueblo ha iniciado gestiones urgentes para verificar su estado de salud o, en el peor de los casos, recuperar su cuerpo.



Incertidumbre sobre su paradero

Aunque organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y figuras políticas de la región han reportado el presunto asesinato del joven, la defensora del Pueblo, Iris Marín, mantiene una posición de cautela institucional debido a la falta de acceso a la zona. “No tenemos más información de la que se conoce públicamente. No se conoce realmente el paradero en este momento del joven Mateo. Hay alguna información que indicaría que fue asesinado, pero realmente no podemos asegurar que eso fue así”, explicó Marín.

La funcionaria enfatizó que la prioridad actual es estrictamente humanitaria: “la solicitud realmente es humanitaria y es que se pueda entrar para poder a través de canales humanitarios poder verificar cuál es la situación de Mateo y en el caso de que esté muerto poder sacar el cuerpo”.

Mateo Pérez se encontraba en una región crítica, donde el Frente 36 de las disidencias, bajo la línea de alias 'Calarcá', disputa el territorio con el Clan del Golfo.

Periodista desaparecido en Briceño, Antioquia. Foto: suministrada.

La gravedad del orden público en Briceño es tal que, según se informó en las fuentes, el propio alcalde y su gabinete deben despachar desde Medellín debido a las amenazas y la falta de garantías.



Marín describió la zona como un área bajo alerta temprana desde el año pasado por la disputa territorial, donde el ingreso de la Fuerza Pública, aunque necesario, ha agudizado el miedo de la población

“Es una zona muy delicada... no había una restricción u orden explícita, pero la situación es delicada allí y hay un temor presente y generalizado por esa disputa y por los hechos recientes”, afirmó la defensora.



Tensiones legales y el clamor de una madre

El caso también ha puesto de relieve las tensiones de la política de Paz Total. Dado que el Frente 36 forma parte de las estructuras en conversación con el Gobierno, sus líderes tienen órdenes de captura suspendidas.

Sobre esto, Marín señaló que “mientras que el presidente no revoque su calidad de miembro representante... esto no se puede adelantar efectivamente la captura” de cabecillas como alias 'Calarcá'.

Publicidad

Mientras tanto, en Yarumal, la madre de Mateo vive un drama absoluto. Según testimonios recogidos, el joven salió el lunes con la intención de realizar un reportaje sobre la guerra en Briceño.

Su familia, aunque recibe versiones desgarradoras de los habitantes de la vereda Palmichal que sugieren su fallecimiento, mantiene una mínima esperanza: “hasta no ver el cuerpo no quiere creer... tiene la esperanza de que esté secuestrado y no muerto”.

Escuche aquí la entrevista: